أخبار الأهلي اليوم | الأهلي يعسكر بالسلام .. وطقس نهائي إفريقيا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 22 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020.

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رسميًا .. إصابة رابع لاعب بالأهلي بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأهلي المصري إلى 4 لاعبين، بعدما أعلن أحمد ياسر ريان ومحمد شريف لاعبا الفريق الأحمر، إصابتهما بالفيروس.

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القلعة الحمراء كانت قد أعلنت في اليومين الماضيين إصابة الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة، ودخولهما في فترة حجر صحي خلال الأيام الحالية، بعد ثبوت إيجابية مسحتهما. " اقرأ التفاصيل "

كهربا يخضع لمسحة طبية الإثنين للاطمئنان على حالته

تقرر أن يخضع محمود عبد المنعم كهربا، جناح فريق النادي الأهلي، لمسحة طبية جديدة غدًا الإثنين، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، قبل الانضمام لمعسكر الفريق الأحمر، استعدادًا لمواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

يأتي ذلك بعدما أعلن الأهلي عن إيجابية مسحة كورونا لكهربا، قبل عدة أيام، ليتم الإعلان عن إصابة صالح جمعة ومحمد شريف بالفيروس.

الأهلي يستعد لنهائي إفريقيا في ملعب "الأهلي وي السلام"

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، خوض تدريبات الفريق على ملعب "الأهلي وي السلام"، استعدادًا لمواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

الأهلي يدخل معسكره المغلق بداية من اليوم الأحد، بعد انتهاء تدريبات الفريق المسائية، وحتى يوم الجمعة المقبل، موعد مواجهة الزمالك.

طقس قمة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

توقعت إيمان شاكر، مديرة مركز التنبؤات والاستشعار عن بعض، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقسًا معتدلًا ورائعًا يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

إيمان شاكر قالت خلال تصريحات إذاعية: "قرار نقل نهائي دوري الأبطال من برج العرب إلى القاهرة كان رائعًا، لأن الأسكندرية في هذا التوقيت ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الفترة من الأربعاء المقبل وحتى يوم الجمعة".