أخبار الأهلي اليوم | البدري يعلن استبعاد كهربا .. وتعليق قوي على ركلة جزاء فيتا كلوب

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 7 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم الأحد 7 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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موسيماني: ما حدث أمام فيتا كلوب "دراما" .. والتحكيم ليس سبب التعادل

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن فريقه لا يمتلك فرصة بعد التعادل مع فيتا كلوب الكونغولي سوى الفوز عليه، رافضًا تحميل حكم المباراة مسؤولية التعادل.

الأهلي تعادل أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا. " اقرأ التفاصيل "

عبد الحفيظ يعلق على غياب تقنية الفيديو بدوري أبطال إفريقيا

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تعادل فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن ركلة الجزاء التي احتسبت على فريقه كانت غير صحيحة.

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات إذاعية: "وضعنا أنفسنا في موقف صعب، بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني والتعادل أمام فيتا كلوب، واحتسبت علينا ركلة جزاء ليست صحيحة، في غياب تقنية الفيديو بالأدوار الأولى من البطولة، وفي النهاية الوضع في أيدينا".

حسام البدري: محمود كهربا أصبح خارج المنتخب بسبب عقوبة الأهلي

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على أن محمود عبد المنعم كهربا أصبح خارج حساباته خلال الفترة القادمة، بعد إيقافه في النادي الأخلير مؤخرًا".

وقال البدري خلال تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أن الأهلي اتخذ قراره بالشكل المناسب،، ولا نملك معلومات عن التصرف الذي بدر من كهربا، ولكننا نعلم أن الأهلي يكون حازمًا في مثل تلك الأمور، ويتخذ قرارات مناسبة، واللاعب المعاقب في ناديه لا أضمه للمنتخب، لأن هذا الأمر لا يجوز".

صلاح محسن يعود في مباراة الإسماعيلي

يعود صلاح محسن مهاجم فريق النادي الأهلي، للمشاركة في مباريات الفريق بداية من مواجهة الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل.

وكان صلاح محسن يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية، حيث تماثل للشفاء من الإصابة وأصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق خلال المباريات القادمة محليًا وإفريقيًا.