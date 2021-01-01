أخبار الأهلي اليوم | صدمة حكم لقاء الإياب أمام فيتا كلوب والجونة يلوم موسيماني على حالة بواليا

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 8 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم الإثنين 8 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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سيد عبد الحفيظ: إصابة جديدة لكريم نيدفيد، وهذا موعد عودة معلول وسليمان

أشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى أن كريم وليد (نيدفيد) كان قريبًا جدًا من العودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات قبل أن يتعرض لإصابة جديدة هي رشح الركبة ستؤجل عودته. ( طالع التفاصيل )

صدمة من حكم مواجهة الإياب أمام فيتا كلوب

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين البوتسواني جوشوا بوندو حكمًا لمواجهة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في 16 من مارس الجاري.

الحكم البوتسواني هو من أدار لقاء الأهلي أمام النجوم الساحلي بالنسخة الماضية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي انتهت بفوز جوهرة الساحل بهدف نظيف.

وشهدت هذه المباراة إشهار الكارت الأحمر لمدافع الأهلي أيمن أشرف بالربع ساعة الأولى من المباراة، وهو ما اعترض عليه مسؤولو القلعة الحمراء في شكوى رسمية للكاف.

لاعب فيتا كلوب: سجلنا بالأهلي صدفة

أكد عثمان واتارا؛ لاعب فيتا كلوب الكونغولي، أن الهدف الأول الذي سجله فريقه في مرمى الأهلي، كان مجرد صدفة، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال اللاعب، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "اللقاء كان صعبًا، لكن بالطبع التعادل بالقاهرة جيد، وأحداث المباراة هي ما جعلتنا نصل للمباراة، فالهدف لم يكن جملة متفق عليها بالتدريبات، إنما صدفة، كان هدفًا تلقائيًا".

الجونة يلوم موسيماني على وضع بواليا

يرى حسام الزناتي؛ المدير الرياضي للجونة، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، يتحمل مسؤولية تراجع المهاجم والتر بواليا، بسبب الضغوطات التي يضعها عليه.

وقال زناتي، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "الجميع كان يشيد باللاعب خلال تواجده بالجونة، وبالتعادل الأهلي تعاقد معه، فهو صفقة نتيجة ضغط الجماهير، لكن الحالة الحالية التي يظهر بها هي وضع طبيعي، الانتقال من الجونة للأهلي نقلة ليست بالسهلة، بجانب أن موسيماني يضغط اللاعبين بسبب طريقة توجيهاته وهو ما أثر على بواليا".

وأضاف: "بواليا في الأهلي منذ شهرين فقط، كانوا يقولون أن أجايي لا يناسب الأهلي، وديانج لم يشارك سوى بعد فترة، إنما بواليا شارك بعد أيام من انضمامه، لذلك على موسيماني أن يتركه 90 دقيقة كاملة، لأن الأهلي يهاجم بشكل كبير في الدقائق الأخيرة، وهو ما سيساعد بواليا كثيرًا".