أخبار الأهلي اليوم | رحيل منصور بن مشعل وبلايلي يتخلف عن العودة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 20 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 20 أغسطس 2020 ...

السومة والعويس جاهزان لقيادة الأهلي أمام الهلال

أصبح السوري عمر السومة مهاجم فريق النادي الأهلي جاهزًا للمشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، وهو نفس الأمر للحارس محمد العويس.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الأهلي سيفقد خدمات المدافع عبد الباسط هندي، بسبب شعوره بآلام عقب تعرضه للإصابة خلال التدريب قبل الأخير.

ويفاضل الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للأهلي، بين الثنائي محمد آل فتيل ومعتز هوساوي، للمشاركة في الكلاسيكو أمام الأهلي، بدلًا من هندي المصاب.

الأهلي يعلن تخلف بلايلي عن الحضور إلى جدة رغم "الطائرة الخاصة"

أعلن النادي الأهلي عن تخلف يوسف بلايلي نجم الفريق عن الحضور إلى مدينة جدة من أجل الانتظام في تدريبات فريقه ودعمه في المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الهلال، ضمن الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الخميس. "اقرأ التفاصيل"

في بيان رسمي .. إدارة الأهلي توجه الشكر للأمير منصور بن مشعل

وجهت إدارة النادي الأهلي الشكر إلى الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة بعد تقديم استقالته مؤخرًا من منصبه لأسباب صحية حسب ما أعلنته القناة "الرياضية" السعودية.

ووفقًا لمصادر "جول" التي أكدت أن طارق كيال هو من سيشغل منصب المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة خلفًا للأمير منصور بن مشعل بعد استقالته في الساعات الأولى من صباح اليوم. "اقرأ التفاصيل"

الرئيس، الأجانب وغيرهم .. ما الذي تغير في الأهلي منذ تُوج باللقب أمام الهلال 2015-2016؟

يشهد ملعب الجوهرة المشعة مساء غدٍ الخميس مباراة قمة معتادة وتاريخية في السعودية، تجمع النادي الأهلي مع الهلال ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

لقاء الغد ليس حاسمًا في صراع اللقب، إذ خرج الأهلي من هذا التنافس رسميًا بخسارته الأخيرة أمام الفيصلي، ويبدو الهلال في طريق مفتوح نحو استعادة لقبه الذي جرده منه النصر الموسم الماضي بعدما تُوج به موسمي 2016-2017 و2017-2018. "اقرأ التفاصيل"

المعيوف والعويس .. من صاحب القفاز الذهبي قبل كلاسيكو الأهلي والهلال؟

مباراة تلفت الأنظار إليها كل موسم، ودائمًا تحمل الكثير من الإثارة والمتعة للجماهير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي عندما يلتقي الأهلي بنظيره الهلال ضمن الجولة 26.

ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، يستضيف المباراة بين الأهلي والهلال، مساء غدً الخميس، وتحمل بعض الأخبار السارة لأحد الطرفين، حيث من المحتمل أن يتوج الزعيم باللقب في حالة فوزه وتعثر النصر أمام التعاون بالهزيمة. "اقرأ التفاصيل"