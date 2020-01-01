أخبار الأهلي اليوم | اجتماع طارئ والسومة يقود التشكيل المثالي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 21 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 ..

اختبار طبي أبعد المولد عن الكلاسيكو

خرج سعيد المولد، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، من حسابات الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، التي أقيمت مساء أمس الخميس.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الاختبار الطبي أظهر عدم جاهزية سعيد المولد للمشاركة في مباراة الكلاسيكو.

وكان الجهاز الفني لفريق الأهلي وضع المولد ضمن حساباته لمواجهة الكلاسيكو، قبل أن يصرف النظر بعد توصية من الجهاز الطبي، الذي أكد عدم جاهزية المولد للمشاركة في مباراة الهلال.

زيادة المبيعات بسبب الكلاسيكو

شهد متجر نادي الهلال بالرياض، زيادة في الإقبال على الشراء، قبل ساعات من مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي مساء أمس الخميس، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن عدد كبير من جماهير الهلال حضرت إلى المتجر، حيث كانت هناك زيادة في مبيعات القمصان و"الإكسسوارت" التي تحمل شعار النادي.

اجتماع طارئ بالأهلي لمناقشة مستقبل النادي

طلب خالد أبو رائد المستشار القانوني وعضو شرف نادي الهلال، باجتماع طارئ من أجل مناقشة مستقبل النادي، بعد التغييرات التي حدثت مؤخرًا.

جاء ذلك بعدما تقدم الأمير منصور بن مشعل باستقالته من منصب المشرف العام على الفريق الأول، لأسباب صحية.

ونشر أبو راشد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "تم توجيه الدعوة لأخي عبد الإله مؤمنة وأعضاء إدارة الأهلي لتشريفي بمنزلي السبت القادم باذن الله".

وتابع في تغريدته: "جاري توجيه الدعوات لرجالات الأهلي من رؤساء وأعضاء شرف سابقين وأعضاء جمعية وإعلاميين لنلتقي لأجل الأهلي ودعمه، وكل الشكر لهم لقبولهم للدعوة وعلى حب الأهلي نجتمع والقادم أجمل بإذن الله".

عمر السومة يقود هجوم التشكيل المثالي للجولة 26

تواجد السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، في التشكيل المثالي للجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

السومة قاد الأهلي للفوز على الهلال، في الكلاسيكو، بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم مساء أمس الخميس.

ووفقًا لموقع "سوفا سكور" جاء التشكيل المثالي كالآتي:

حراسة المرمى: ماليك عسيلة.

الدفاع: محمد العمري، سيرجيو فيتور، سامي الخيبري، فواز الصقور.

خط الوسط: جلال الداودي، أنسيلمو دي مورايس، نور الدين أمرابط.

الهجوم: عمر السومة، عبدالرزاق حمدالله، يوسف نياكاتي.