أخبار الأهلي اليوم | عودة المولد وإصابة المقهوي وتجيهز مارين

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 17 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 17 أغسطس 2020 ...

فلادان يرفض الراحة ويفتح ملف الكلاسيكو

أجرى فريق النادي الأهلي تدريبات خفيفة مساء أمس الأحد، في صالة الحديد بمقر النادي، بعد الخسارة من الفيصلي بهدفين دون رد، بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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وخصص الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، جزءًا من التدريبات للنواحي الاسترجاعية والاستشفائية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام الفيصلي.

سعيد المولد يتعافى وقد يلحق بالكلاسيكو أمام الهلال

تعافى سعيد المولد، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، من الإصابة التي تعرض لها، بالتهاب حاد في أربطة مفصل القدم، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الجهاز الطبي منح المولد الضوء الأخضر، من أجل الانخراط في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المقرر أن يحدد الجهازين الفني والطبي موقف سعيد المولد من مباراة الهلال المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل.

إصابة الركبة قد تُبعد حسين المقهوي لنهاية الموسم

تضاءلت فرصة مشاركة حسين المقهوي، لاعب وسط النادي الأهلي خلال المباريات المتبقية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بسبب إصابة أربطة الركبة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن المقهوي يعاني من تمزق في أربطة الركبة، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي في عيادة النادي الغربي، على يد الجهاز الطبي، حيث سيدخل في برنامج لياقي مكثف الفترة المقبلة.

الأهلي يجهز ماركو مارين للكلاسيكو أمام الهلال

يسعى فريق النادي الأهلي، لتجهيز الألماني ماركو مارين، من أجل المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، في الجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وقد يُنهي مارين برنامجه التأهيلي خلال اليومين المقبلين، لينخرط في التدريبات الجماعية مع زملائه الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.