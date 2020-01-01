أخبار الأهلي اليوم | الأجانب يرحلون وانتهاء أزمة بلايلي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 10 إبريل

تنوعت أخبار أهلي جدة اليوم الجمعة 10 أبريل، ما بين حديث عن أوضاع النادي الإدارية غير المستقرة، وبين موقف الميركاتو الصيفي.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ودوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 10 أبريل 2020 ...

المزيد من الفرق

قرار جديد من إدارة الأهلي السعودي تجاه المحترفين الأجانب

أكدت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي السعودي منح الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة، اللاعبين الأجانب بجانب أعضاء الأجهزة الفنية حرية البقاء في السعودي أو المغادرة إلى بلادهم.

ويأتي هذا القرار على خلفية تعليق الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية حتى إشعار آخر بقرار من وزارة الرياضة السعودية، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فمن المنتظر أن يكون الثنائي تفاريس مهاجم الرأس الأخضر وماركو مارين صانع الألعاب الألماني، بالإضافة للصربي فلادان ميلوفيتش مدرب الفريق وجهازه المساعد في مقدمة المغادرين خلال اليومين المقبلين.

كيف تحاول إدارة الأهلي التغلب توابع على أزمة كورونا؟

تأثرت كافة أندية العالم بتوابع انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية بلدان العالم، وموت الآلاف مع إصابة أكثر من مليون شخصًا حول العالم.

الأجواء في المملكة السعودية تحت السيطرة، في ظل فرض حظر التجول في بعض المدن لمدة 24 ساعة وبأخرى لساعات محددة من اليوم، لكن كإجراء احترازي تم إيقاف النشاط الرياضي بشكل كامل.

وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن إدارة الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، وإدارة الكرة برئاسة الأمير منصور بن مشعل، بدأت التفاوض مع اللاعبين والجهاز الفني لخصم نسبة تتراوح بين 30 إلى 50% من رواتبهم خلال الفترة المقبلة بنسبة متساوية بين الجميع، لتجنب الدخول في أزمة مالية طاحنة في ظل الأزمة المالية الفعلية التي يعاني منها النادي.

انتهاء أزمة يوسف بلايلي

انتهت أزمة الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الأهلي مع ناديه، بعدما أودعت الإدارة راتب شهرين في حسابه، قبل انتهاء المهلة التي حددها اللاعب.

ونجحت إدارة الأهلي في حل الأزمة، بتسليمه شهرين من مستحقاته المتأخرة، لتنتهي أزمته ويستمر مع النادي الجداوي.

يأتي ذلك بعدما أرسل بلايلي خطابًا رسميًا إلى إدارة الأهلي، يطلب خلاله فسخ تعاقده بسبب عدم استلامه مرتباته الشهرية، ليمنحهم مهلة لتسديد الرواتب المتأخرة.