أخبار الأهلي اليوم | استبعاد فكرة رحيل جيرالدو .. وبيراميدز لا يزاحم الأحمر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 4 ديسمبر

توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية، ويواصل الاستعداد للمباراة النهائية ببطولة كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤولية.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 4 ديسمبر 2020.

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استبعاد فكرة رحيل جيرالدو عن الأهلي

استبعد هشام بن صالح، وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح فريق النادي الأهلي، فكرة رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكيل جيرالدو قال خلال تصريحات تليفزيونية: "إدارة الأهلي لم تتحدث معي نهائيًا بخصوص جيرالدو، يهمني مصلحة اللاعب قبل أي شيء، وهناك تواصل مستمر بيننا، ولا يوجد شيئًا بخصوص خروجه من الأهلي حاليًا".

إكرامي: الخطيب لن ينسى "عشرة 45 عامًا"

أكد إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، على أنه لم يكن يعلم شيئًا عن قرار رمضان صبحي بالانتقال إلى بيراميدز من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، متحدثًا عن علاقته بمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال إكرامي خلال تصريحات تليفزيونية: "لا أعتقد أن انتقال رمضان لبيراميدز سيجعلني أخسر صديقي منذ 45 عامًا محمود الخطيب، هناك علاقات طيبة تجمعنا على المستوى الشخصي والعائلي، ولا أظن أن هذا الموقف سيجعلنا نخسر بعضنا البعض بعد 45 عامًا مضت من الصداقة القوية".

بيراميدز: لا نفكر في قطع الطريق على الأهلي

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على أن ناديه لم يفكر أبدًا في الدخول في صفقات، من أجل قطع الطريق على النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن صفقة رمضان صبحي تمت بعد التأكد من أن علاقته انتهت بالنادي الأهلي.

سعيد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "فشل الصفقة التبادلية مع النادي الأهلي بانتقال أحمد الشيخ مقابل محمد فاروق أمرًا طبيعيًا ويحدث في سوق الانتقالات، ولم نتفاوض مع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، أو الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق".

نهضة بركان: عقد الاتحاد الإفريقي سبب تمسكنا بخوض السوبر الإفريقي في قطر

أكد كتابي الحسين، المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان المغربي، على أن سبب تمسك ناديه بخوض مباراته أمام الأهلي في كأس السوبر الإفريقي بقطر، هو الاتفاق المبرم بين "كاف" والاتحاد القطري لكرة القدم.

الحسين قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كاف وقع عقدًا لمدة 3 سنوات قادمة مع الاتحاد القطري، من أجل خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي، وهو ما حدث خلال آخر نسختين".