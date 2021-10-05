أخبار الأهلي اليوم | استئناف ضد "صدمة" دجانيني، واعتذار "نور" الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 5 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 5 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي يستأنف ضد حكم دجانيني

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة النادي الأهلي بدأت إجراءات الاستئناف في محكمة التحكيم الرياضي ضد حكم غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم في قضية دجانيني تافاريس ضد النادي.

الإدارة الأهلاوية كانت قد تلقت خطابًا من الفيفا يُفيد بإصدار حكم لصالح مهاجم الرأس الأخضر بحصوله على قيمة عقده كاملة والبالغة نحو 3 ملايين دولار، وقد رفض فيفا شكوى الأهلي ضد اللاعب.

دجانيني كان قد فسخ عقده مع الأهلي من جانب واحد في 2020 لعدم حصوله على مستحقاته المالية واجبة السداد، وقد رفع قضية ضد النادي وفعل الأهلي نفس الشيء، لكن فيفا حكم لصالح المهاجم ورفض الشكوى الأهلاوية مما دعا الإدارة للبدء في إجراءات الاستئناف.

الأهلي ينتظر رد لجنة استراتيجية دعم الأندية

مازالت الإدارة الأهلاوية تنتظر رد لجنة استراتيجية دعم الأندية في وزارة الرياضة حول اعتراضها على نتائج الربع الأول لتقييم الحوكمة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والذي حصل فيها الأهلي على المركز الأخير.

صحيفة الرياضية أوضحت أن النادي قدم أوراقًا تُثبت تحقيقه لعدد من النقاط المطلوبة والمؤهلة لحصوله على الدعم الحكومي المقدم للأندية حسب تحقيقها النقاط.

ويُنتظر أن يُحسم الموضوع خلال الأيام القليلة القادمة بعد وصول الرد الرسمي من لجنة استراتيجية دعم الأندية.

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