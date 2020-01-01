أخبار الأهلي اليوم | اختبار لهوساوي واللاعبين الأعلى قيمة سوقية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 4 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 4 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

غياب المحليين والسومة متفوق على حمد الله .. أعلى اللاعبين قيمة سوقية في الدوري السعودي

مع انتهاء موسم وبداية آخر، وإجراء الأندية لعدة صفقات خلال الميركاتو الصيفي الماضي، تختلف مراكز اللاعبين بجدول الأعلى قيمة سوقية في الدوري الذي يلعب به، منهم من يتمسك بمركزه ومنهم من يصعد وآخر يهبط.

في السطور التالية نستعرض أول 20 لاعبًا بقائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في دوري المحترفين السعودي.. (طالع التفاصيل)

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هل يكون حجازي إضافة؟ .. بركات يقود التشكيل التاريخي للمصريين بالدوري السعودي

وجه مصري جديد ينضم إلى الدوري السعودي، وهو أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، والذي انضم مؤخرًا إلى صفوف نادي الاتحاد، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وظهر حجازي بمستوى مميز خلال مباراة ديربي جدة أمام الأهلي، ولكن هناك من سبقه من النجوم المصريين، ونجحوا في تقديم مستويات مميزة بالدوري السعودي، ونستعرض خلال السطور التالية، تشكيل يضم أفضل اللاعبين المصريين الذين شاركوا وتألقوا في الدوري السعودي، قبل أحمد حجازي.. (طالع التفاصيل)

29 اسمًا .. لاعبو ومدربو الدوري السعودي المصابين بفيروس كورونا بالموسم الجاري

ضرب فيروس كورونا أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الفترة الحالية، وأصاب الكثيرين ما بين لاعبين ومدربين، وجاء أكبر الخاسرين هما النصر والتعاون حتى الآن. (طالع التفاصيل)

هوساوي تحت الاختبار

غاب معتز هوساوي؛ لاعب الأهلي، عن التدريبات الجماعية لفريقه، بأمر من الجهاز الطبي، الذي أصر على وضعه تحت الاختبار للاطمئنان على وضعه بعدما شعر بآلام عقب نهاية ديربي جدة بالجولة الماضية.

واكتفى هوساوي بالجري حول الملعب خلال المران، على أن يسمح له بعدها بالمشاركة في التدريبات الجماعية، حال التأكد من سلامته.

غياب العويس يتواصل

أوضحت صحيفة "الرياضية" أنه من المرجح أن يغيب محمد العويس؛ حارس الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام العين، لعدم جاهزيته بصورة كاملة، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ميلويفيتش تحت المساءلة

عقدت إدارة الأهلي اجتماعًا بالصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للفريق، لمناقشة هزيمة الفريق أمام النصر والاتحاد بكأس الملك وبالدوري المحلي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن النقاش تركز حول أسباب تراجع الفريق دفاعيًا وهجوميًا، بجانب مناقشة إمكانية إقامة معسكر تدريبي للفريق خلال فترة التوقف أو الاكتفاء بتكثيف التدريبات على فترتين، ووعد فلادان الإدارة بتصحيح الأخطاء خلال المباريات المقبلة.

29 اسمًا .. لاعبو ومدربو الدوري السعودي المصابين بفيروس كورونا بالموسم الجاري

ضرب فيروس كورونا أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الفترة الحالية، وأصاب الكثيرين ما بين لاعبين ومدربين، وجاء أكبر الخاسرين هما النصر والتعاون حتى الآن. ( طالع التفاصيل )

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تحذر الأندية وتهدد بتشديد العقوبات

وجهت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحذيرًا للـ16 فريقًا المشاركين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بشأن مخالفة البروتوكولات الصحية. ( طالع التفاصيل )