أخبار الأهلي اليوم | إنهاء أزمة ساريتش .. وتحديد موقف المصابين

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 5 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 5 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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تقارير .. علاقة مؤمنة ولاعبي الأهلي تزداد سوءًا .. والرئيس يرد

أكدت تقارير صحفية، على أن الأزمات بين عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي ولاعبي فريقه تزداد سوءًا خلال الفترة الحالية، بسبب الوعود التي يقدمها للاعبين، ولكن رئيس الراقي رد على تلك الأخبار.

ويمر الأهلي حاليًا بحالة غير جيدة، حيث تراجعت نتائجه وترتيبه في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعدما كان ينافس على الصدارة، أصبح في المركز الرابع. " اقرأ التفاصيل "

في بيان رسمي .. الأهلي يكشف تطورات حالة الثلاثي المصاب

كشف النادي الأهلي في بيان رسمي موقف المصابين داخل الفريق خلال الفترة الحالية، ومصيرهم من العودة مرة أخرى إلى مباريات الراقي المقبلة.

ويعاني الأهلي من بعض الغيابات التي تضر بمستوى الفريق على رأسهم معتز هوساوي قلب الدفاع، وأيضًا فيسا وحسين المقهوي، حيث اللذان يعانيان من الإصابة أيضًا. " اقرأ التفاصيل "

الإصابة تبعد فيسا عن الأهلي وتحديد المباريات التي سيغيب عنها

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، صدمة كبيرة، بعد تحديد فترة غياب اللاعب ليوبومبير فيسا عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

فيسا سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، بسبب وجود تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وبالتالي سيغيب عن مواجهة ضمك والنصر والفتح.

الأهلي ينهي أزمة ساريتش وتحديد موعد عودته

أكدت تقارير صحفية على أن النادي الأهلي سدد مستحقات اللاعب المحترف البوسني إلفيس ساريتش، لينهي أزمته، قبل أسابيع من عودته للمشاركة مع الفريق.

وأشارت صحيفة "sport center" البوسنية إلى أن الأهلي قام بتسديد ديون بعض اللاعبين، ولكن هناك فوضى حقيقية بالنادي، حيث بدأ بعض الموظفين واللاعبين إضرابًا لأنهم لم يحصلوا على رواتبهم خلال الأشهر الماضية.