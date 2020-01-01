أخبار الأهلي اليوم | أزمة ديون الأجانب وماذا لو السومة مع حمدالله؟

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 18 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 18 مايو 2020 ...

السومة مع حمد الله في النصر؟ مصير الأنيق ومعضلة فنية

العقيد السوري عمر السومة نجم جمهور الأهلي السعودي الأول، لا يتخيل جمهور المملكة عامةً، وجماهير الراقي خاصةً، أن يرتدي المهاجم قميص أي نادٍ آخر في الدوري السعودي، لكنه فاجأ الجماهير بأنه كان على بعض خطوات من تحقيق ما لم يكن يخطر على بال أحد.(طالع التفاصيل)

رابطة الدوري السعودي: لم نناقش إلغاء الموسم

أرسلت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، توصياتها إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بشأن المشكلات والعقبات التي تواجههم خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستئناف منافسات الدوري.(طالع التفاصيل)

سلمان المؤشر يتجاهل أنباء رحيله عن الأهلي

تحدث سلمان المؤشر لاعب أهلي جدة عن تفاصيل يومه أثناء توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المؤشر في تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية: "كلاعبين استطعنا قضاء كامل وقتنا مع أسرنا، الأمر الذي كنا نفتقده بشكل كامل أثناء مجريات الموسم الرياضي".

المزيد من الفرق

ولم يتطرق لاعب الأهلي للحديث عن أنباء اقترابه من الرحيل عن الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يتورط في الديون والكشف عن القيمة المالية

كشفت صحيفة "الوطن" السعودية، عن قيمة الديون المالية على النادي الأهلي خلال المرحلة الحالية بسبب الشكاوى المقدمة من بعض اللاعبين الأجانب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الديون على أهلي جدة تصل إلى 23.8 مليون ريال سعودي.