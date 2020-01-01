أخبار الأهلي اليوم | سيرينو تتأجل للشتاء ونجم الرجاء يوقع سرًا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 4 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 4 نوفمبر 2020.

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موعد حسم صفقة سيرينو

أوضح الإعلامي أحمد شوبير وفقًا لمصادره، تفاصيل جديدة عن مفاوضات الأهلي مع جاستون سيرينو؛ لاعب صن داونز الجنوب إفريقي.

وأكد شوبير أن هناك رغبة لدى اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء، لكنه أشار إلى أن الصفقة ستتم في يناير المقبل، على أن يتم قيده في القائمة الإفريقية بالدور الثاني.

وأوضح الإعلامي أن قيد سيرينو سيكون على حساب السنغالي أليو بادجي؛ مهاجم الفريق.

بانون يستغل تواجده بالقاهرة ويوقع للأهلي

أكد موقع "الصحيفة" المغربي أن بدر بانون؛ مدافع الرجاء المغربي، استغل تواجده في القاهرة رفقة بعثة فريقه، لمواجهة الزمالك، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليتجه إلى مقر النادي الأهلي ويوقع على عقود ارتداء قميصه بداية من الموسم المقبل.

وأوضح الموقع المغربي أن اللاعب غادر المعسكر في سرية تامة وزار مقر القلعة الحمراء، وقام بالتقاط صور بالفانلة الحمراء، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة.

محمد شريف: الأهلي لم يبلغني بالعودة وأموال بيراميدز لا تغريني

أكد محمد شريف؛ لاعب الأهلي الذي انتهت إعارته إلى إنبي، أنه لم يتواصل معه أي من مسؤولي النادي لإخطاره بالعودة للفريق، موضحًا أن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، تواصل فقط مع وكيله ومع المدير الفني لإنبي حلمي طولان، وأخطرهما بعودته.

وقال شريف، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "لم يبلغني الأهلي بشكل شخصي بعودتي، لكنهم أخطروا وكيلي وحلمي طولان، أنا جاهز للعودة وواثق من المشاركة أساسيًا".

وبسؤاله عن موقفه حال تلقيه عرضًا من بيراميدز، أجاب: "جنيه بالأهلي أفضل من 10 خارجه، والمباراة بالأهلي بعشر مباريات خارجه، ولن أغير رأيي مهما مرت السنوات، فإذا اعتزلت بالأهلي ستظل الجماهير تتذكرني، عكس ما سيحدث إذا اعتزلت بأي فريق آخر".