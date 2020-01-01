أخبار الأهلي اليوم | صالح جمعة إلى سيراميكا .. وأسامة جلال: أنا أهلاوي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 8 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020.

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فرج عامر: سموحة يطلب من الأهلي ضم بدر بانون رسميًا

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أنه طلب رسميًا من النادي الأهلي، ضم المدافع المغربي بد بانون، اللاعب الذي اقترب من الانضمام للقلعة الحمراء بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

الأهلي أنهى كافة إجراءات التعاقد مع بدر بانون من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر، ولكن لم يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي حتى الآن، في انتظار الإعلان عنها بشكل رسمي. " اقرأ التفاصيل "

عمار حمدي: سيراميكا فاوضني وسيضمون صالح جمعة

أكد عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري، على أنه تلقى العديد من العروض، قبل الانضمام إلى الفريق السكندري، من ضمنها فريق سيراميكا كليوباترا.

عمار قال خلال تصريحات تليفزونية: "تلقيت عرضًا من سيراميكا، ولكني فضلت نادي الاتحاد السكندري، وعلمت أنهم سيتعاقدون مع صالح جمعة، فهو لاعب كبير ويمتلك خبرات طويلة، وإضافة لأي فريق".

ناصر ماهر: كارتيرون صدر صورة سيئ عن لجماهير الأهلي

أكد ناصر ماهر، لاعب النادي الأهلي، على أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، تسبب في تصدير صورة سيئة عنه لجماهير الأهلي، ليصل للجماهير أنني لا استطيع إكمال المباريات رغم صغر سني.

ماهر قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون اعتاد إخراجي من المباريات بالدقيقة 60 بدون سبب واضح، وهذا التصرف صدر صورة سيئة للجماهير، ولم أتحدث في أي شيء لأنني لا أحب أن أصدر المشكلات داخل الفريق".

أسامة جلال: أنا أهلاوي وصلاة الاستخارة ستحدد قراري

أكد أسامة جلال، مدافع نادي إنبي والمنتخب الأولمبي، على أنه يرغب في الانتقال للنادي الأهلي، ولكن بموافقة مسؤولي ناديه، مشيرًا إلى أن مسؤولي الزمالك تفاوضوا مع أحمد يحيى وكيله من فترة قريبة.

جلال قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أتمنى الانتقال للأهلي لأني أهلاوي منذ الصغر، وأي لاعب يريد الانتقال إلى القلعة الحمراء، ولكن ذلك لن يحدث إلا عن طريق إدارة إنبي".

وتابع: "إذا تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك، فصلاة الاستخارة هي من ستحسم قراري النهائي".