أخبار الأهلي اليوم | الزمالك هرب من مواجهتنا ولا مفاوضات مع عامر عامر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 8 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 8 مايو 2020 ..

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الأهلي يُهدد بشكوى النجم الساحلي

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن الأهلي سيتقدم بشكوى ضد النجم الساحلي التونسي بسبب عدم الوفاء بالالتزام المادي فيما يتعلق بإرسال المستحقات التي تم جدولتها بشأن غرامة لاعب الفريق السابق سليمان كوليبالي.

بادجي : الزمالك هرب من مواجهتنا

اعتبر أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي فريق الزمالك هرب من مواجهة فريقه في مباراة الدوري المصري فبراير الماضي.

وفي حوار مع قناة "أون تايم سبورتس 1" قال بادجي :"كنا نتمنى مواجهة الزمالك في الدوري بعد مباراة السوبر، لكنه هرب من مواجهتنا، وهذا ليس أمر جيد للكرة المصرية".

وأضاف بادجي :"أتمنى الصعود لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وإذا خيرت بين مواجهة الزمالك أو الرجاء سأختار ملاقاة الزمالك في النهاية".

ديانج : الأهلي الأكبر في القارة الإفريقية

أكد المالي أليو ديانج متوسط ميدان النادي الأهلي أن القارة الإفريقية لا تحتوي على أي نادي أكبر من بطلها المصري التاريخي، مشيداً بقيمة ناديه الكبرى.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال ديانج :"لا يوجد في إفريقيا نادي أكبر من الأهلي، ولذلك هدفنا هو تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا لإسعاد الجماهير".

مختارمختار ينفي مفاوضات الأهلي وعامر عامر

أكد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، أنه لم يتلق أي عروض لضم عامر عامر حارس مرمى الفريق، أو محمود البدري لاعب الفريق.

وأوضح مختار في تصريحات لقناة أون سبورت 2، أنه سيكون هناك حديث آخر في حالة تلقى عرضا رسميًا، للتفاوض وقتها، وتحديد حاجة الفريق ورغبة اللاعب.