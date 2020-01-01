أخبار الأهلي اليوم | اتجاه لتقليل الصفقات الجديدة وعودة المعارين

أحمد ناجي : الشناوي خليفة عصام الحضري

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة، أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، هو خليفة عصام الحضري حارس المنتخب السابق، في الملاعب، والفترة المقبلة سوف تؤكد ذلك.

وأكد أحمد ناجي، في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس" في برنامج " أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير: "الشناوي حارس مرمى متميز للغاية، وهو أفضل حارس في مصر".

تقارير : موليكا يعود لحسابات الأهلي

ربطت وسائل الإعلام الجنوب إفريقية فشل انتقال جاكسون موليكا، لاعب تي بي مازيمبي الكونغولي إلى الدوري الفرنسي بالنادي الأهلي، مُشيرةً إلى أن فشل تلك الخطوة يُمثّل دفعة للقلعة الحمراء.

وذكرت صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية أن الأهلي تلقى دفعة كبيرة في سعيهم وراء "طفل مازيمبي المعجزة" جاكسون موليكا صاحب القيمة المالية المرتفعة.

اتجاه لتقليل الصفقات الجديدة وعودة المعارين

يسود اتجاه داخل النادي الأهلي، لتقليل عدد الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب أزمة كورونا.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، من المنتظر أن تكتفي الإدارة بعقد صفقة واحدة، قبل الموسم المقبل، والاعتماد على لاعبي الفريق المعارين خارج النادي والذي يصل عددهم إلى 13 لاعبًا.

فايلر يُجهز جلسات نفسه للاعبين

كلف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معاونه شعيب شعيب، محلل الأداء والمعد النفسي بالفريق، تجهيز جلسات نفسية لعقدها مع اللاعبين فور عودة النشاط الرياضي.

وطلب فايلر من شعيب، ضرورة تجهيز اللاعبين من الناحية النفسية قبل استئناف النشاط الرياضي من جديد، في ظل توقف المباريات والتدريبات منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.