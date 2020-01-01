أخبار الأهلي اليوم | علي معلول يرحب باللعب للصفاقسي التونسي مجانًا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 29 إبريل

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 29 إبريل 2020 ..

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علي معلول لا يُمانع اللعب مجانًا للصفاقسي

أكد علي معلول ترحيبه بختام مشواره الرياضي بقميص نادي الصفاقسي التونسي دون تقاضي أي أموال، تعبيرا عن تقديره للفريق الذي بدأ فيه مسيرته.

وقال في تصريحات إذاعية : "إذا كانت هناك فرصة في عمر معين أن أعود للصفاقسي وأكمل موسم أو 2 بدون مقابل فليست لدي مشكلة، الصفاقسي بمثابة بيتي، وفي الوقت الحالي أنا سعيد بوجودي ضمن صفوف الأهلي".

عمار حمدي : لم يكن هناك بند في عقدي يمنع لعبي أمام الأهلي

كشف عمار حمدي، لاعب نادي طلائع الجيش المعار إليه من صفوف النادي الأهلي، أن محمد يوسف مدرب القلعة الحمراء السابق تحدث معه سرًا حينما كان لاعبًا في صفوف الاتحاد السكندري وطلب منه عدم المشاركة أمام الأهلي.

وقال "حمدي"، خلال استضافته في برنامج "جمهور التالتة"، أنه لم يكن هناك أي بند في العقود بين الاتحاد والأهلي على عدم مشاركته في المباراة، ولكنه تحدث مع محمد يوسف وشارك بالفعل في المباراة احترامًا لرؤية مدرب زعيم الثغر.

كشف موعد مبدئي لعودة الدوري المصري

قال جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية، المكلفة من الاتحاد الدولي (الفيفا) بإدارة الاتحاد المصري، إن اللجنة أرسلت التصور النهائي لسيناريو عودة النشاط إلى وزارة الشباب والرياضة.

وأكد أن الاتحاد المصري، سيمنح الأندية مهلة للإعداد لاستئناف الموسم، لن تتجاوز أربعة أسابيع.

وتابع علي "في حال استئناف النشاط في منتصف يوليو، يمكن إنهاء المسابقة منتصف سبتمبر (أيلول)، حيث يستغرق الدوري قرابة شهرين".

الحاج ضيوف: كنت أحلم باللعب مع أبو تريكة، شرط واحد كان سيجعله الأفضل في العالم

أشاد الحاج ضيوف نجم منتخب السنغال المعتزل كثيرًا بأسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي محمد أبو تريكة. التفاصيل هنا

أسامة حسني: تلك مشكلة مروان محسن

قال أسامة حسني نجم الأهلي السابق أن مروان محسن يقوم بأدوار جيدة في الملعب ولذا يلعب أساسيًا مع جميع المدربين في ناديه ومنتخب مصر، ولكن مشكلته في عدم تسجيل الأهداف وهو الشيء الذي يُحاسب عليه المهاجم وينظر له الجمهور.

حسين السيد لا يريد البقاء مع الصفاقسي

أفادت مصادر صحفية أن حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المعار إلى الصفاقسي التونسي لا يود الاستمرار مع فريقه بعد نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب ضعف المقابل المادي، إذ يُفضل العودة لفريقه أو الانتقال مجددًا للدوري السعودي سواء بالإعارة أو البيع، خاصة بعد نجاح تجربته السابقة مع الاتفاق السعودي.

أحمد عادل: الخطيب يُنهي الصفقة في 18 ثانية

كشف أحمد عادل مدافع الأهلي السابق أن اتصالًا من محمود الخطيب رئيس النادي الحالي كان كافيًا لإقناعه باللعب للفريق الأحمر وهو الأمر الذي كان يُعد حلمًا بالنسبة له، وأشار إلى أن مانويل جوزيه كان يرغب باستمراره مع الفريق لكن حسام البدري أراد عكس ذلك وهو المسؤول عن رحيله.

معتزلون ورافضون للبقاء.. زملاء أبو تريكة في مباراة الوداع، أين هم الآن؟

ونرصد لكم خلال تقرير التالي أين زملاء محمد أبو تريكة في مباراة أورلاندو الجنوب إفريقي الوداعية، وأين ذهبوا حاليًا. (طالع التفاصيل)

معلول يوضح حقيقة حصوله على 3 ملايين دولار من رامز جلال

تحدث علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي المصري عن الأزمة التي حدثت بعد ظهوره في إحدى البرامج الرمضانية. (طالع التفاصيل)

قرار عاشور

أكدت تقارير صحفية أن حسام عاشور؛ لاعب وسط الأهلي، قرر قبول عرض القلعة الحمراء، والاعتزال بنهاية الموسم الجاري، والاستفادة من الامتيازات التي سيحصل عليها بعد ذلك.

رسميًا - هاني أبو ريدة يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

أعلن هاني أبو ريدة؛ الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عزمه الترشح لرئاسة اتحاد الكرة لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة. ( طالع التفاصيل )

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