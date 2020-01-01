أخبار الأهلي اليوم | الخطيب فاوض جوزيه قبل فايلر وعبدالحفيظ لن يرحل

خالد مرتجى : الخطيب فاوض جوزيه قبل فايلر

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، عن تفاوض محمود الخطيب رئيس النادي مع مانويل جوزيه المدير الفني لفريق الكرة الأسبق، قبل تعيين السويسري رينيه فايلر.

عبدالحفيظ لن يرحل عن الأهلي

كشف أحمد شوبير لاعب الأهلي السابق والإعلامي الحالي، حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأحمر بعد أزمته مع النادي بسبب ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت": "عبد الحفيظ لن يرحل عن الأهلي، ولكن هناك أزمة بشأن عدم إبلاغه لإدارة النادي بظهوره في البرنامج التلفزيوني".

قرار بالخصم من اللاعبين بسبب الظهور الإعلامي

قررت لجنة التخيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، خصم نسبة 40%، من القيمة المالية التي يحصل عليها أي لاعب بالفريق الأول لكرة القدم، أو أحد أفراد الجهاز في أي وسيلة إعلامية.

الأهلي يُجهز لصفقتين

أحمد شوبير خلال برنامجه "ملعب اون تايم"، أكد إن الأهلي يجهز حاليًا لضم صفقتين من العيار الثقيل استعدادًا للموسم الجديد، وأكد أن الأهلي جهز ميزانية خاصة لصفقات الصيف.