أخبار الأهلي اليوم | رسالة صارمة من وائل جمعة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 1 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 1 يونيو 2020 ..

وائل جمعة: لا أحد له فضل على الأهلي، يكفي

وجه وائل جمعة مدافع الأهلي المعتزل رسالة صارمة تجاه من يرى أن له فضلًا على النادي، بقوله عبر حسابه على تويتر "لا أحد له فضل على الأهلي، بدءً بالرئيس إلى أصغر واحد بالنادي، إلا من يموت حبًا ولأجل النادي دون أن ينتظر شيء منه".

نقطتين لازم نوضحهم أولًا المشهد لايحتمل من ناس كتير ربنا انعم علينا وعليهم بنعم يطول ذكرها ولكن احنا بننسي ..ثانيا ودا الاهم محدش له فضل علي الاهلي من اول رئيس النادي لأصغر واحد في النادي غير الناس اللي ماتت وبتموت علي حبها للنادي وبتدافع عنه بدون ماتستني حاجه ....كفايه كفايه بجد — Wael Gomaa (@WaelGomaa) May 31, 2020

أجايي: الترجي فسخ عقدي بعد 24 ساعة، وهكذا ثأرت منه

حوار شيق لنجم الأهلي جونيور أجايي يكشف خلاله بعض أسرار مسيرته الكروية. التفاصيل هنا

من هو محمد سراج الدين؟ وما أسباب الأزمة بينه وبين تركي آل الشيخ؟

نعيش منذ يومين أزمة من التراشق بين تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ومحمد زكريا سراج الدين عضو مجلس الإدارة، فما هي أسباب الأزمة؟. التفاصيل هنا

محدث | آل الشيخ وعضو مجلس إدارة الأهلي يُواصلان التراشق بالردود

يبدو أن الازمات بين إدارة النادي الأهلي الحالية برئاسة محمود الخطيب ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة السعودية للترفيه والرئيس الشرفي للنادي ستعود من جديد. التفاصيل هنا

المزيد من الفرق

حسين بن عيادة يُحيي آمال الأهلي والزمالك في ضمه