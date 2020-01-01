أخبار الأهلي اليوم | حجازي يرفض العودة وفايلر يتمسك بالشيخ

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 11 مايو 2020 ..

حجازي يرفض العودة للأهلي ويفضل استمراره في أوروبا

رفض أحمد حجازي، مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي، العودة إلى الدوري المصري مجددًا، بعدما تقدم الأهلي بعرض رسمي من أجل ضمه.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن حجازي يرغب في استمراره في أوروبا، والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة فريقه وست بروميتش.

ولا يفكر حجازي خلال الوقت الحالي العودة إلى مصر من بوابة الأهلي أو بيراميدز، حيث يرتبط بشرط جزائي قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد حجازي مع وست بروميتش في صيف عام 2022، بعدما انتقل له في عام 2018.

وائل جمعة: عصام الحضري ثاني أفضل لاعب في مصر

يرى وائل جمعة، مدافع فريق النادي الأهلي السابق، أن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، ثاني أفضل لاعب في مصر خلال آخر 25 عامًا.

جمعة قال خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "أبو تريكة هو أفضل لاعب خلال آخر 25 عامًا، والحضري هو ثاني أفضل لاعب بعد أبو تريكة".

مصطفى عبده يوجه نصيحة إلى رمضان صبحي

وجه مصطفى عبده، لاعب النادي الأهلي السابق، نصيحة إلى رمضان صبحي، بضرورة التمسك بالاحتراف الخارجي.

ويرى عبده أن الوقت هو المناسب لاحتراف رمضان صبحي وعدم البقاء في مصر خلال الفترة القادمة.

مصطفى عبده قال خلال تصريحات تليفزيونية: "شريف إكرامي اتخذ القرار الصحيح بالرحيل عن الأهلي، ولكنني كنت أريد استمرار أحمد فتحي".

فايلر يتمسك بأحمد الشيخ ويستقر على رحيل جيرالدو

تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، باستمرار أحمد الشيخ، رافضًا كل العروض التي وصلت القلعة الحمراء، سواء بإعارته أو بيعه.

جاء تمسك فايلر باستمرار أحمد الشيخ، بعد فشل إنهاء صفقة ضم رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وعلى جانب آخر، استقر فايلر على تسويق الأنجولي جيرالدو جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر بدلًا منه.