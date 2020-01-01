أخبار الأهلي اليوم | معلول يرفض عرض بيراميدز وسبب غياب سليمان عن التدريبات

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 29 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

رامي ربيعة يكشف سبب إصابته وموقفه من لقاء الوداد

أكد رامي ربيعة، مدافع فريق النادي الأهلي، على أن الإصابة التي تعرض لها، جاءت بسبب سوء الملاعب المصرية، بالإضافة إلى ضغط المباريات.

ربيعة قال خلال تصريحات لقناة الأهلي: "الملاعب في مصر غير صالحة لممارسة كرة القدم، وإصابتي بتمزق في العضلة جاء بسبب ضغط المباريات في الموسم الاستثنائي".

وتابع: "أكثف علاجي مع طبيب التأهيل بالأهلي، وفرص لحاقي بمواجهة العودة أمام الوداد البيضاوي المغربي ما زالت قائمة".

محمود متولي: الأهلي لم يتأخر في ملف علاجي

أعرب محمود متولي، مدافع النادي الأهلي، عن رضاه التام عما يمر به، بعد تعرضه للإصابة وابتعاده عن الملاعب، مشيرًا إلى أن كل الأمور تسير بشكل جيد بعد إجراء العملية الجراحية.

متولي قال خلال تصريحات لقناة الأهلي: "إصابتي بالتأكيد خير لي، ومؤمن أن ما حدث قضاء وقدر، والأهلي تعامل معي بشكل جيد، وتم سؤالي عن رأيي في السفر للخارج، ولكني رأيت أن التعجيل في إجراء العملية سيساعدني في العودة سريعًا".

وليد سليمان: غبت عن مران الأهلي للإصابة

كشف وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلي، عن سر غيابه عن مران فريقه الجماعي، الذي أقيم صباح اليوم الإثنين، حيث أكد على أن سببه هو الإصابة بكدمة في الظهر.

سليمان قال خلال تصريحات لقناة الأهلي: "كنت متواجدًا منذ السادسة والنصف صباحًا، وخضعت لجلسة علاج، والأمور تسير على ما يرام وفي تحسن".

علي معلول يبلغ الأهلي بعرض بيراميدز الضخم

حرص مسؤولو النادي الأهلي، على عقد جلسة مع الدولي التونسي علي معلول، من أجل الاستفسار عن حقيقة العرض الذي تلقاه مؤخرًا من نادي بيراميدز، حيث أكد على أن العرض تلقاه من لاعب سابق بالأهلي منتقل حديثًا لصفوف بيراميدز.

وأشارت جريدة "اليوم السابع" إلى أن العرض الذي تلقاه معلول يزيد عن 2.5 مليون دولار، أي 45 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد، ليكون أغلى لاعب في الدوري المصري سواء محليًا أو أجنبيًا.