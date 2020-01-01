أخبار الأهلي اليوم | أزمة دفاعية قبل مواجهة المقاصة، وتفاصيل عقد بدر بانون

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 15 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 ..

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أزمة دفاعية في الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

يُعاني الأهلي من أزمة دفاعية طاحنة قبل مواجهة مصر المقاصة يوم السبت القادم في الدوري المصري، إذ لا تتضمن قائمة اللاعبين الجاهزين لخوض اللقاء سوى مدافع واحد هو أيمن أشرف.

ويغيب عن الفريق مدافعه محمود متولي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وانضم له رامي ربيعة بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام الاتحاد يوم أمس، وكذلك ياسر إبراهيم الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا هو وزميله الحارس علي لطفي.

المدرب رينيه فايلر استعان بأحمد فتحي ليُعوض ربيعة عقب إصابته خلال مباراة الاتحاد، لكن هذا الخيار أيضًا لن يكون متاحًا بعد طرد "الجوكر" وخروجه من حسابات لقاء السبت الذي سيُتوج الأهلي رسميًا بالدوري المصري حال حقق الفوز.

المصادر الصحفية تتحث عن خيارين أمام المدرب، إما الزج بمحمود وحيد في عمق الدفاع بجانب أيمن أشرف، أو الاستعانة بأحد لاعبي وسط الملعب، وتتم المفاضلة حاليًا بين عمرو السولية وحمدي فتحي.

إعلام المغرب يؤكد تعاقد الأهلي مع بدر بانون

أكدت مختلف المصادر الإعلامية المغربية تعاقد الأهلي مع بدر بانون مدافع وقائد الرجاء المغربي، بل ذهب موقع Le360 للتأكيد على أن توقيع العقد تم اليوم الثلاثاء.

وأضاف في التفاصيل أن الصفقة كلفت الأهلي خمسة ملايين دولار، 2 منها للنادي المغربي و3 قيمة رواتب اللاعب طوال مدة العقد البالغة ثلاثة سنوات.

وسيتضمن العقد المبرم بين الناديين حصول الرجاء على 10% من قيمة إعارة أو بيع بانون مستقبلًا خلال مدة أقصاها 20 يومًا بعد انتقاله، ويسري هذا البند خلال السنوات الثلاثة مدة العقد.

المدافع صاحب الـ26 عامًا من المتوقع أن يبدأ مسيرته بالقميص الأحمر بعد انتهاء الموسم الجاري من البطولة المغربية ودوري أبطال أفريقيا.

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