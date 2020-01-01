أخبار الأهلي اليوم | مخطط يوسف بلايلي وطائرة خاصة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 27 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 ..

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سلبية مسحة فيروس كورونا للحارس علي لطفي

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سلبية مسحة كورونا، التي أجراها حارس المرمى علي لطفي، بعد إصابته بالفيروس مؤخرًا.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات صحفية: "لطفي سيخضع لمسحة طبية جديدة غدًا الإثنين، وبناء على نتيجتها سيتم تحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

طائرة خاصة تنقل الأهلي إلى المغرب لمواجهة الوداد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل استعدادات الفريق الأحمر للسفر إلى المغرب، من أجل مواجهة الوداد البيضاوي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات صحفية: "الجهاز الإداري ينهي حاليًا إجراءات السفر واستخراج التأشيرات، كما تواصل مع الجهات المسؤولة في المغرب، لحجز ملاعب التدريب للفريق".

وتابع: "الأقرب هو سفر بعثة الأهلي عبر طائرة خاصة، وفقًا للتنسيق الذي يجري حاليًا مع إدارة النادي".

جيرالدو يتلقى استدعاء رسمي من منتخب أنجولا

تلقى الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح فريق النادي الأهلي، استدعاء رسميًا من جانب الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، من أجل الانضمام لصفوف منتخب بلاده، خلال شهر أكتوبر المقبل.

وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن أن جيرالدو سيتوجه إلى أنجولا في الخامس من أكتوبر المقبل، من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب أنجولا، وفقًا للأجندة الدولية.

تقارير .. يوسف بلايلي يخطط لفسخ عقده مع الأهلي السعودي

أكدت تقارير صحفية جزائرية، على أن يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي، يسعى لفسخ تعاقده مع فريقه، من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشار موقع "Competition" الجزائري الناطق بالفرنسية، إلى أن بلايلي يدرس حاليًا تقديم شكوى ضد أهلي جدة للاتحاد الدولي، بسبب عدم حصوله على آخر 3 رواتب له، وهو ما سيسهل مهمة فسخ عقده.

وأضاف الموقع الجزائري أن بلايلي قد يحصل على حكم من الاتحاد الدولي خلال شهر ديسمبر المقبل، وبعدها قد ينتقل إلى فريق أوروبي، قد يكون نابولي الإيطالي أو فالنسيا أو خيتافي أو فياريال في إسبانيا.

ويعد الجزائري يوسف بلايلي، هو واحدًا من أهداف النادي الأهلي المصري، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.