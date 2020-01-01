أخبار الأهلي اليوم | موعد عودة الشحات ونصيحة أمير مرتضى

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 9 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 ..

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موعد عودة الشحات

كشف سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد عودة حسين الشحات؛ لاعب الفريق، والذي يغيب عن الملاعب منذ يونيو الماضي، لإجرائه جراحة الفتاق.

وأوضح مدير الكرة لموقع "في الجول" المصري أن اللاعب سيشارك في التدريبات الجماعية خلال أسبوع، مؤكدًا أن حالته في تحسن مستمر.

نصيحة أمير مرتضى للأهلي

وجه أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بالزمالك، نصيحة إلى الأهلي، بعد موافقة الأخير على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى أكتوبر المقبل.

وقال أمير، خلال تصريحاته لقناة ناديه: "الزمالك وبيراميدز رفضا التأجيل، أما الأهلي ففوجئنا به يوافق على تأجيل المباريات رغم تمسكه من قبل باستئناف الدوري المصري، حنان الزيني؛ ممثلة الأهلي في اجتماع الكاف، غادرت قاعة الاجتماع ثم عادت وأكدت موافقة ناديها على التأجيل".

وأضاف: "إذا كان يمكنني توجيه نصيحة للأهلي، فعليه الموافقة على مواجهة الوداد المغربي الشهر الجاري، لأنه أكثر جاهزية، أما الوداد فلديه عديد الإصابات بكورونا".

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هاجم مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، اللجنة الخماسية المسيرة لشؤون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على إثر العقوبات التي تصدر ضده، متسائلًا عن عدم توقيع أي عقوبة على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب. ( طالع التفاصيل )