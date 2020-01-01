أخبار الأهلي اليوم | جوزيه يوضح ما ينقص المارد الأحمر وهل تراجع فتحي؟

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 26 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 27 أغسطس 2020 ..

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تحليل دم للاعبين

أجرى لاعبو الأهلي صباح اليوم الخميس، تحليل دم للاعبين كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التي تجرى قبل المباريات، للكشف عن مصابي فيروس كورونا.

جوزيه: الأهلي يفتقد هذا اللاعب

يرى الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه أن الأهلي يفتقد لنوعية معينة من اللاعبين وهو ما يتسبب في صعوبة الفوز في بعض المباريات.

وقال جوزيه خلال تصريحاته لقناة الأهلي، عقب مواجهة الجونة بالأمس: "الأهلي قدم أداءً سيئًا خلال المباراة، ورغم عدم ظهور الجونة فعليًا إلا بداية من الدقيقة 47 إلا أنه لم ينجح أي من اللاعبين في الوصول للمرمى، فالأحمر لا يزال يفتقد للاعب الذي يمكنه خلخلة دفاعات الخصوم".

هل يتراجع فتحي عن الانضمام لبيراميدز؟

أوضح سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن تراجع ظهير أيمن الفريق أحمد فتحي عن الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، والانضمام لبيراميدز.

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر": "فتحي لم يتحدث معنا عن أي شيء، هو ملتزم في التدريبات والمباريات، ويؤدي بروح عالية، ولا جديد في موقفه".

في بيان رسمي .. 6 أسباب وراء رفض الأهلي لدعوة الزمالك: امنحونا حقوقنا أولًا

أوضح مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، في بيان رسمي، أسباب رفض الدعوة التي قدمها مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لحضور حفل افتتاح بعض منشآت النادي، من أجل فتح صفحة جديدة بين الناديين. ( طالع التفاصيل )