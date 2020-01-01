أخبار الأهلي اليوم | تجديد عقد أزارو والشحات جاهز للمشاركة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 17 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 ..

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عماد النحاس: طاهر محمد طاهر سيكون البديل المثالي لرمضان صبحي

أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على أن طاهر محمد طاهر، لاعب فريقه، سيكون البديل الأمثل لرمضان صبحي، الذي انتقل مؤخرًا لصفوف بيراميدز.

النحاس قال خلال تصريحات تليفزيونية: "طاهر لاعب مميز ويمتلك إمكانيات جيدة، وعندما تعاقد الأهلي معه، كان رمضان صبحي في صفوف الفريق الأحمر، وإمكانيات الثنائي قريبة من بعضهما".

مشاركة محمد محمود وحسين الشحات بتدريبات الأهلي

أدى فريق النادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة مصر المقاصة، حيث شهدت التدريبات مشاركة محمد محمود بعد تعافيه من الإصابة.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أن حسين الشحات أصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق، بعد أن انتهى من برنامجه التأهيلي، للتعافي من آثار جراحة الفتاق التي أجراها مؤخرًا.

فايلر يستفسر عن المصابين

استفسر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، من خالد محمود طبيب الفريق، على هامش المران الصباحي الذي أقيم اليوم الخميس، على حالة اللاعبين المصابين، وتطورات برامجهم التأهيلية وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

الأهلي يفاوض وليد أزارو لتجديد عقده

دخل مسؤولو النادي الأهلي، في مفاوضات مع المغربي وليد أزارو، من أجل تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم المتبقي في عقده، عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها، وقضاها في المغرب.

ووضع الأهلي شرطًا لاستمرار وليد أزارو في صفوف الفريق، وهو موافقته على تمديد عقده موسمين إضافيين، حيث تم عرض رفع قيمة عقده إلى مليون دولار بدلًا من 700 ألف سنويًا، وهو العرض الذي لم يوافق عليه اللاعب حتى الآن بشكل رسمي.