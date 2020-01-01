أخبار الأهلي اليوم | موقف الشناوي وأشرف من الوداد ومؤشرات بانون تقترب

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 14 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 14 أكتوبر 2020 ..

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الشناوي وأشرف جاهزان

أكد خالد محمود؛ طبيب الأهلي، على جاهزية الثنائي حارس المرمى محمد الشناوي والمدافع أيمن أشرف، للمشاركة في مواجهة الوداد المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في 17 من الشهر الجاري.

الشناوي تعافى من الإصابة في العضلة الضامة، بينما كان يعاني أشرف من إجهاد السمانة.

فحص طبي لمحمود وحيد

يخضع محمود وحيد؛ لاعب الأهلي، اليوم الأربعاء، لفحص طبي قبل مران الفريق بالمغرب، للاطمئنان على حالته بعدما اشتكى من آلام في العضلة الضامة.

كهربا يسابق الزمن

يواصل محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأهلي، أداء برنامجه الطبيعي، في محاولة للحاق بمواجهة الوداد، بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة بالدوري المحلي.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وإن كانت التقارير تشير إلى صعوبة لحاقه بلقاء الوداد.

معلول وجيرالدو يصلان اليوم

يصل الثنائي التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، اليوم الأربعاء، إلى المغرب للانتظام في معسكر الفريق، استعدادًا لمواجهة الوداد، بعد انتهاء معسكري منتخبي بلادهما.

وتقرر أن يخضع الثنائي لبرنامج استشفائي خاص ومتنوع، لتجهيزهما للمباراة القارية.

مؤشرات اقتراب صفقة بانون

أكد جواد الزيات؛ رئيس نادي الرجاء المغربي، أنه لن يقف أمام رغبة لاعب فريقه بدر بانون، بشأن مفاوضات الأهلي معه.

وقال الزيات، خلال تصريحاته لقناة "أوريزون" المغربية: "لا نقف أمام رغبات لاعبينا، خاصةً من أعطوا للنادي الكثير، فإذا امتلك أحد عرضًا يخدم اللاعب والنادي، فلن نمانع، وسأكتفي بهذا القدر الآن، وحينما يأتي الوقت المناسب سنعلن عن أمور أخرى".

تركي آل الشيخ يقرر تعويض موظفين مهددين بالعقوبة بسبب الأهلي

تعاطف تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي، مع موظفين منتمين للنادي الأهلي المصري، بعدما قرر مالك الشركة لاعب الزمالك السابق أحمد الميرغني، معاقبتهما حال تتويج الشياطين الحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا. ( طالع التفاصيل )

التحقيق في شكوى الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، البدء في التحقيق بشكوى الأهلي والزمالك ضد بعضهما البعض، في 19 من أكتوبر الجاري.

وطلبت اللجنة حضور محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للقلعة الحمراء، والممثل القانوني للقلعة البيضاء لبدء التحقيق في الثانية عشر من ظهر اليوم المحدد.