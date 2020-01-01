أخبار الأهلي اليوم | سبب قيد عسيري والمقهوي واجتماع مؤمنة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 9 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 ...

سبب قيد عسيري والمقهوي آسيويًا

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية السبب الذي دفع الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، لقيد الثنائي مهند عسيري وحسين المقهوي، في قائمة الفريق الآسيوية.

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الثنائي يغيب عن الفريق منذ عودة النشاط الرياضي، إذ يخوض عسيري برنامجًا تأهيليًا عقب إجرائه عملية تنظيف الركبة، أما المقهوي فيعاني من تمدد في الرباط الجانبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، بعدما تماثلا للشفاء، مما دفعه لقيدهما لحاجته لخدماتهما في البطولة القارية.

القيد يبدأ مهمته

شارك الوافد الجديد إلى الأهلي، اللاعب حسن القيد، في مران الراقي أمس الثلاثاء، بعدما وقع على عقود ارتدائه قميص الفريق رسميًا.

وقوبل اللاعب بترحاب كبير من زملائه، الذين تمنوا له التوفيق مع الفريق.

اجتماع مؤمنة باللاعبين

عقد عبد الإله مؤمنة؛ رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع اللاعبين، قبل بدء المران المسائي أمس الثلاثاء، في حضور طارق كيال؛ المشرف العام على الكرة.

ويأتي اجتماع رئيس النادي مع اللاعبين، لتحفيزهم قبل مواجهة الرائد الليلة بالجولة الأخيرة من الدوري المحلي، إذ تتطلب المباراة فوز الراقي، كي يضمن التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

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