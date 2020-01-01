أخبار الأهلي اليوم | لا مبالاة بمواجهة الهلال وحسين عبد الغني يستلم الراية بعد الشلهوب

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 17 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 ...

فلادان ميلويفيتش: مواجهة الهلال لا تهمني

أكد الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي السعودي، أنه سيعمل على الدفع بعدد من اللاعبين الشباب خلال مواجهة الغد أمام الشرطة العراقي، لمنح الفرصة للجميع في ظل حسم التأهل، موضحًا أنه لا يفكر في مواجهة الهلال السعودي من عدمها. ( طالع التفاصيل )

بعد اعتزال الشلهوب .. حسين عبد الغني وأكبر اللاعبين سنًا في الدوري السعودي

هكذا هي كرة القدم، تمنحك متعة عمرها قصير وتخطف منك لاعبك المفضل ونجمك في عمر محدد، يمر وكأنه أيام، تاركةً لك ذكرياته في الملاعب لتعيش عليها.

المزيد من الفرق

العاشر من سبتمبر 2020 يوم أن أعلن المايسترو الخلوق محمد الشلهوب؛ قائد الهلال السعودي، اعتزاله اللعب نهائيًا، وهو ابن الـ38 عامًا.

هناك من وصف هذا اليوم بـ"يوم نهاية جيل الأساطير"، لكن كذلك يوم أن فقدت الملاعب السعودية واحدًا من أكبر اللاعبين عمرًا بها.

في التقرير التالي نطلعكم على أكبر اللاعبين عمرًا في الدوري السعودي بالموسم المقبل. ( طالع التفاصيل )

لا تهددونا بالقتل واغلق فمك واخرس .. أبرز التصريحات المثيرة في الموسم بالدوري السعودي

شد وجذب، تصريحات هنا وأخرى هناك، انتقادات، تلميحات، مناوشات كلامية ومشادات، أمور تمنح كرة القدم إثارة خارج المستطيل الأخضر قبل داخله، فلم تجد دوري بالعالم يخلو من مثل هذه الأمور، التي يعشقها الجمهور إذا كانت صادرة من الطرف المؤيد له، أما إذا كانت صادرة من طرف المنافس، فغضب عارم يثور. ( طالع التفاصيل )

تحقيق خاص | لماذا خرج الأهلي بموسم دون المستوى؟ إجماع على الأسباب ومنصور بن مشعل الأساس

في كل مرة يصل الأهلي السعودي إلى قمة مستوياته وعنفوانه، تأتي الصراعات وسرعان ما تنهك جسده، لتجعله يعيش في دوامة مشاكل لا يستطيع الخروج منها بسهولة. ( طالع التفاصيل )