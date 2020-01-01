أخبار الأهلي اليوم | التعاقد مع أوسو، وعروض صينية وقطرية لفلادان

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 25 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 ...

بخلاف الإدارة لوعدها .. كيف وصلت الأمور لطريق سد بين المولد والأهلي؟

تفاجأ سعيد المولد؛ لاعب الأهلي السعودي، أمس السبت، بقيام مجلس إدارة ناديه بإسقاط اسمه من قائمة الفريق للموسم الجديد، بعد أن وصلت الأمور بينهما إلى طريق سد.

المزيد من الفرق

النادي واللاعب يرغب كل منهما في فسخ تعاقده مع الآخر، قبل نهاية العقد بموسم وحيد، لكن الاختلاف كان على طريقة توقيع المخالصة المالية. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يتعاقد مع صامويل أوسو لمدة 3 أشهر

نجحت إدارة النادي الأهلي، في التوقيع مع الغاني صامويل أوسو، لاعب نادي الفيحاء، لمدة 3 أشهر على سبيل الإعارة، بسبب الارتباط بعقد مع البوسني إلفيس ساريتش.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن ساريتش سيعود إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن ثم سيعود أوسو إلى ناديه الفيحاء.

فلادان يتحدث عن العروض الصينية والقطرية والعودة لأوروبا

أكد الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أنه تلقى العديد من العروض، من أجل مغادرة فريقه الحالي، ولكنه لم يركز في تفاصيل عقده مع الأهلي حاليًا.

فلادان قال خلال تصريحات لصحيفة "إسبريسو" الكرواتية: "تلقيت عروضًا من الصين وقطر، ولكن كل تركيزي حاليًا مع الأهلي، وحلمي هو العودة من جديد للتدريب في أوروبا، وتدريب منتخب صربيا هو حلم لكل مدرب".

بعد رحيله عن الأهلي .. بلايلي يقترب من قطر القطري

اقترب الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الأهلي السعودي السابق، من التعاقد مع فريق قطر القطري، مقابل 6 ملايين يورو.

وأشارت صحيفة " LA Gazette Dufennec" إلى أن نادي قطر يسعى للتعاقد مع بلايلي، بعد فشله في التعاقد مع ضم الجزائري رياض بودبوز من سانت إيتيان الفرنسي، بسبب عدم الاتفاق على الأمور المالية.