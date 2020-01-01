أخبار الأهلي اليوم | موقف المجحد من لقاء أبها وكيال يهاجم بلايلي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 4 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 ...

رد قانوني .. هل يحق للأندية السعودية استعارة لاعبين جدد حتى نهاية دوري الأبطال؟

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على طلب الاتحاد السعودي، بشأن تسجيل اللاعبين الجدد للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، قبل استئناف المسابقة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

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وتستأنف المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال آسيا، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، وذلك بشكل البطولة المجمعة في دولة قطر، بناء على قرار الاتحاد الآسيوي. " اقرأ التفاصيل "

عسيري ينضم للنصر عقب لقاء الاتحاد

يبدأ اللاعب عبد الفتاح عسيري، مشوراه مع ناديه الجديد النصر، بعد مواجهة الأخير أمام الاتحاد المقرر لها مساء اليوم الجمعة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن عبد الفتاح عسيري سيعود مع الفريق جوًا إلى الرياض، بعد انتهاء مباراة الاتحاد التي ستقام في جدة بملعب الجوهرة المشعة.

عبد الفتاح عسيري اتفق مع إدارة ناديه على إعفائه من خوض الجولتين الباقيتين في المسابقة، من أجل الالتحاق بالنصر، والذي سيمثله بداية من مباريات دوري أبطال آسيا.

المجحد يخضع للفحص الطبي قبل مواجهة أبها

خضع محمد المجحد، لاعب فريق النادي الأهلي، لاختبار طبي داخل عيادة النادي، من أجل معرفة موقفه من مباراة أبها، المقرر لها اليوم بالجولة 29 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها المجحد أكدت قدرته على المشاركة في مباراة أبها اليوم، ولكنه لم يشارك سوى في التدريبات الأخيرة التي أقيمت أمس الخميس.

كيال: ميلويفيتش أكد لي أن يوسف بلايلي لاعب غير جدي

أكد طارق كيال، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الأهلي، على أن ملف الجزائري يوسف بلايلي، صانع ألعاب الفريق معقد للغاية، مشيرًا إلى أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، أكد له على أنه لاعب غير جدي.

كيال قال خلال تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "فلادان قال لي أن بلايلي لاعب غير جدي، ونحن لا يهمنا اسم اللاعب، بل نحتاج إلى لاعب قوي ومقاتل".

وتابع: "نحتاج لدراسة ما يحتاجه الأهلي، ولا نريد الاستعجال في التعاقد مع الصفقات الجديدة، وقمنا برفع القائمة الآسيوية، وهي عمر السومة وساريتش وماركو مارين ولوكاس ليما، وفي حالة عودة سوزا سيتم إضافته".