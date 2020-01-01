أخبار الأهلي اليوم | صدمة آسيوية منتظرة والاستعداد في قطر

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 11 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 ...

الأهلي يخاطب الاتحاد السعودي لتبديل ساريتش آسيويًا

خاطبت إدارة النادي الأهلي، اتحاد الكرة السعودي، بملف متكامل عن إصابة البوسني إلفيس ساريتش، لاعب الراقي، من أجل تسجيل لاعب أجنبي آخر بدلًا منه في القائمة الآسيوية.

المزيد من الفرق

ساريتش تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي أمام الرائد، بالجولة 30 "الختامية"، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

السومة يكشف حقيقة عرض الاتحاد وموقفه من الاستمرار مع الأهلي

كشف السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، عن حقيقة ما تردد حول تلقيه عرضًا من نادي الاتحاد، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان السومة قد أبلغ إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، بنهاية الموسم الحالي، بدلًا من الرحيل بعد الموسم المقبل دون استفادة ناديه ماديًا من رحيله. " اقرأ التفاصيل "

رئيس الفتح: علي الحسن يمتلك عرضين بخلاف النصر

أكد سعد العفالق، رئيس نادي الفتح، على أن علي الحسن لاعب فريقه، يمتلك عرضين سعوديين بخلاف عرض نادي النصر، الذي ينافس على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر نجح في ضم علي لاجامي منذ أيام، ويحاول مسؤوليه للتعاقد مع علي الحسن لاعب نادي الفتح، حيث يسعى مسؤولي الناديين للوصول لاتفاق بشأن انتقال الحسن لصفوف العالمي. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الشرطة العراقي

بدأ فريق النادي الأهلي تحضيراته لمواجهة الشرطة العراقي، في دوري أبطال آسيا، بعد وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، تحت قيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة الشرطة مساء يوم الإثنين، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة القارية.