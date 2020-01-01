أخبار الأهلي اليوم | رباط عبسي بخير والتوصل لاتفاق مرضٍ مع ساريتش

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 14 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 14 أكتوبر 2020 ...

رباط عبسي بخير

أكدت مصادر صحيفة "الرياضية" السعودية أن الأشعة الطبية التي أجراها طلال عبسي؛ لاعب الأهلي، أثبتت سلامة الرباط الصليبي الأمامي والخلفي للركبة.

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اللاعب كان قد أصيب بكدمة خلال مران الفريق بالأيام الماضية، ليعاني حاليًا من آلام في الغضروف الجانبي للركبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبسي سيغيب عن المباراة الافتتاحية لفريقه بالموسم الجديد أمام الباطن في 18 من الشهر الجاري، على أن يحدد الجهازالطبي مدة غيابه عن الملاعب فيما بعد.

اتفاق ساريتش والأهلي

أوضحت صحيفة "الاقتصادية" أن إدارة الأهلي وصلت لاتفاق مع محترف الفريق البوسني ألفيس ساريتش، لفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، بعدما تأكد خروجه من حسابات الجهاز الفني بالموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الراقي لن تدفع الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته سبعة ملايين يورو، إنما اتفقت مع اللاعب على تسليمه مقدم عقده ورواتبه المتأخرة التي تبلغ مليون يورو.

ساريتش كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بالدوري المحلي.

صدمات وتحسس صفقات واستعدادات لم تتم .. الأوضاع في الدوري السعودي قبل الموسم الجديد

شهر وسبعة أيام فقط المدة التي مُنحت للأندية في الدوري السعودي للمحترفين، كي يستعدون للموسم الجديد 2020-2021 منذ نهاية الموسم الماضي العصيب. فترة للراحة وتهيئة اللاعبين وخوض وديات وتصحيح أخطاء الموسم الماضي وكل شيء، فهل هي مدة كافية؟ ( طالع التفاصيل )

السومة والمولد وجوميس وعسيري .. لاعبون يواجهون موسمًا مصيريًا في الدوري السعودي

موسم جديد ينطلق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد بضع أيام قليلة تشهد الكرة السعودية عودة المنافسة على لقب يرغب في التتويج به جميع الأندية المشاركة منهم من يصل إلى مراده ومنهم من يواجه سوء أداء ونتائج يبعده عن اللقب.

هناك من يحارب من أجل عدم الهبوط في كل موسم، ولكن بعيدًا عن الأندية نجد أن هناك لاعبون قد يكون له طموحات جديدة، ويصبح الموسم مصيري للغاية في مسيرته الكروية بشكل كبير سواء أن يكون أفضل أو يكون نهاية صادمة وابتعاد عن الأنظار. ( طالع التفاصيل )

الرخصة الآسيوية؟ لم يضمنها أحد

أكد محمد السليم؛ رئيس لجنة التراخيص في رابطة دوري المحترفين السعودية، أنه حتى الآن لم تمنح الرابطة الرخصة الآسيوية لأي نادٍ ممن تقدموا للحصول عليها.

وأوضح السليم، خلال تصريحاته لصحفية "الرياضية" أن 16 ناديًا طلبوا الحصول عليها، لكن الطلبات جميعها حتى الآن لا تزال تحت الدراسة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الحاصلين عليها سيتم خلال الخمسة أيام المقبلة.

وقال رئيس لجنة التراخيص، خلال تصريحاته للصحيفة: " إلى الآن لم يتم التأكد من أوراق الأندية، والقوائم المالية الخاصة بها، ويجري مراجعتها والتحقق منها، تمهيدًا للإفصاح عن الأندية التي تستحق الحصول على الرخصة القارية".

وأضاف: "لا يحق للأندية التي قدَّمت أوراقها نهاية 11 أكتوبر الجاري، الإضافة أو التعديل على طلباتها المرفوعة، أو تسديد الديون، فهذا النظام آسيويٌّ، ولا يمكن لأي نادٍ تعديل أوضاعه بعد الوقت المحدد، وكل ما نفعله مع الأندية في الوقت الجاري مجرد استيضاحات واستفسارات، للتأكد من استيفاء المعايير".