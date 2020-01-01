أخبار الأهلي اليوم | طلب من فلادان للاعبين ورفض إرسال بطاقة دي سوزا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 18 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 ...

خاص | تمت .. الأهلي المصري يحصل على توقيع بلايلي

أتم الأهلي المصري تعاقده مع الجزائري يوسف بلايلي؛ محترف أهلي جدة السعودي، للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

المزيد من الفرق

عديد الأندية دخلت في مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية، بعد أزمته مع النادي الجداوي، على رأسها الثلاثي المصري؛ الأهلي والزمالك وبيراميدز، بخلاف ناديه السابق الترجي التونسي. " اقرأ التفاصيل "

فلادان يطلب من لاعبي الأهلي الاقتداء بحسين عبد الغني

طلب المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلين من لاعبي فريقه، الاقتداء بقائد الفريق حسين عبد الغني، بعد الخسارة أمام الشرطة العراقي.

ميلويفيتش قال: "حسين عبد الغني لاعب له تجربة وخبرة كبيرة، ويجب على اللاعبين الشباب التعلم منه الاحترافية والقتالية من أجل الفوز دائمًا".

المقهوي يشارك بعد غياب طويل

شهدت مباراة الأهلي أمام الشرطة العراقي التي أقيمت مساء أمس الخميس، مشاركة حسين المقهوي لاعب وسط الفريق، بعد فترة طويلة من الغياب.

وشارك المقهوي خلال العشر دقائق الأخيرة من المباراة، حيث غاب عن الملاعب خلال آخر 8 مباريات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بسبب الإصابة.

الأهلي يرفض إرسال بطاقة دي سوزا لبشكتاش

رفض النادي الأهلي، إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، بعدما وقع على عقد جديد مع فريق بشكتاش التركي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الأهلي رفضت إرسال البطاقة الدولية، بسبب وجود دعوى قضائية في الاتحاد الدولي "فيفا"، لأن الأهلي لم يوافق على رحيله، بل هو من طلب فسخ العقد.