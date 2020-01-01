أخبار اتحاد جدة - هزازي يرد على إشادة دوري أبطال آسيا

جول يُقدم لكم أهم أخبار الاتحاد السعودي الجمعة 3 إبريل 2020

تواصل الصحافة السعودية تسليط الضوء على أبرز أخبار نادي الاتحاد بشكل مستمر، بجانب الأخبار حول مصير دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار نادي الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 3 إبريل 2020 ...

كريم الأحمدي يحدد وجهته المقبلة بعد اقتراب رحيله عن الاتحاد

حدد المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط فريق نادي الاتحاد السعودي، واجهته الجديدة، بعدما اقترب رحيله عن صفوف العميد، بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، إلى أن رحيل الأحمدي عن الاتحاد أصبح مؤكدًا، واللاعب سيعود إلى هولندا لخوض تجربة أخيرة، في مشواره قبل الاعتزال نهائيًا.

كريم الأحمدي يغازل فريقه الأول تفينتي أنشتخيدة الهولندي، من أجل العودة له، لتكون آخر تجاربه، قبل إعلان اعتزاله كرة القدم بقميص فريقه القديم.

إدارة الاتحاد تُبلغ كاريلي بالمفاضلة بين ثنائي هجومي قبل الميركاتو الصيفي

منحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم أحمد كعكي، المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي حرية تحديد مصير المحترف الإيفواري ويلفريد بوني.

وبحسب صحيفة "مكة" فأن النادي أبلغ المدير الفني بالمفاضلة بين الثنائي بوني والصربي ألكسندر بيزيتش، من أجل الاختيار بينهما.

ومن المنتظر أن يعود الصربي بيزيتش إلى صفوف الاتحاد بعد انتهاء فترة إعارته إلى نادي اف سي سول الكوري الجنوبي حتى نهاية الموسم الحالي.

الاتحاد يتخذ أول خطوة لتجديد عقد كريم الأحمدي

أكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، على أن الاتحاد فتح خطوط التواصل مع المغربي كريم الأحمدي، لتجديد عقد اللاعب، الذي ينتهي يوليو المقبل.

وتأخرت إدارة الاتحاد في تجديد عقد الأحمدي، بسبب وجود التزامات متعددة على النادي، الذي يجري معالجتها والوفاق بها منوهًا بوجود رغبة مشتركة بين النادي واللاعب على تجديد العقد.

الاتحاد يبحث عن لاعبي وسط ومهاجم للتدعيم

استقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، على تدعيم صفوف فريقه بثنائي، في مركزي خط الوسط والهجوم.

وحتى الآن لم يستطع كاريلي الحكم على مستوى الثنائي، الإيفواري ويلفريد بوني، والتونسي أنيس البدري حتى الآن، فالأول قدم مستوى مميز حتى الآن، والثاني لم يشارك بانتظام بسبب الإصابة.

دوري أبطال آسيا يستعيد ذكرى فوز الاتحاد وتألق نايف هزازي في 2012

أعاد الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا ذكرى مباراة الاتحاد مع إيفرجراند عام 2012 والذي انتهى بفوز العميد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأشاد دوري الأبطال بنايف هزازي حيث قدم مستوى أكثر من رائع وكان سببًا قويًا في قيادة فريقه إلى الفوز.

ورد هزازي على دوري أبطال آسيا قائلًا: "ليلة للتاريخ وبتبقى بالأذهان وإن كتبها الله تنعاد بحول الله عاجل غير أجل".