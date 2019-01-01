أخبار إيجابية.. يوفنتوس يستعيد بونوتشي وكيلليني قبل مواجهة أتليتيكو مدريد

يوفنتوس يستعيد خدمات نجميه المصابين بونوتشي وكيلليني قبل مواجهة أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن نجمي دفاع يوفنتوس جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي سيكونا متاحين للفريق بل مواجهة أتليتيكو مدريد.

وتنتظر يوفنتوس مواجهة قوية وحاسمة أمام أتليتيكو مدريد، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وكان يوفنتوس قد لعب مبارياته الأخيرة بدون عدد من لاعبيه المصابين، جاء على رأسهم كيلليني وبونوتشي، بالإضافة إلى آخرين.

وتسبب ذلك في خسارة يوفنتوس القاسية بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا في ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا، وكذلك تعادله الأخير على أرضه أمام بارما بثلاثة هداف لكل فريق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ فبراير ٢٠١٩

وفي هذا الصدد، تلقى يوفنتوس أخبارًا إيجابية عقب هذه الأحداث السلبية، باستعاده نجميه ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني قبل مواجهة أتليتيكو مدريد.

رسالة إلى بيب جوارديولا.. حتى لا يضحك عليك التاريخ مرة أخرى

يذكر أن يوفنتوس يبح بشتى الطرق هذا الموسم عن التتويج بلقب دوري الأبطال، وهو السبب الرئيسي الذي تعاقد من أجله مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.