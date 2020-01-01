أخبار إنتر | فشل تجديد لاوتارو وخطة تدعيم الدفاع

ما هو جديد النيراتزوري؟

تعقد تجديد لاوتارو مارتينيز وخطة تدعيم الدفاع تتصدر أخبار إنتر ميلان للخامس من إبريل عام 2020.

تعقد تجديد لاوتارو



حسب صحيفة سبورت، فإن إنتر ميلان لم ينجح في الوصول لاتفاق مع أجل تجديد عقد مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

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الصحيفة أشارت لأن النادي لم يستطع تلبية متطلبات مهاجمه المطلوب بشدة في برشلونة ومانشستر سيتي الصيف المقبل.

مستقبل ناينجولان

كويري ديلو سبورت تحدثت عن غموض مستقبل رادجا ناينجولان المعار لكالياري في ظل ارتفاع راتبه المقدر بـ4 مليون يورو.

مالك نادي كالياري قال في تصرحات صحفية: "سنرى موقف المعارين ومن يستحق التواجد في الموسم المقبل، نحاول أن نبني فريقًا أقوى ولكننا لا نعلم بعد إذا كنا سنكمل الموسم أم لا".

خطة تدعيم الدفاع

بدأ إنتر ميلان خطته لتدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل على محورين.

المحور الأول سيكون التعاقد مع يان فيرتونخين مدافع توتنهام الصيف المقبل مجانًا ليحل محل جودين ولكن النيرازوري سيجد منافسة قوية من أياكس الهولندي.

المحور الثاني سيكون ماراش كومبولا مدافع هيلاس فيرونا للموسم التالي وهو ما سيكلف النادي 20 مليون يورو مع السماح بتجديد إعارة الثنائي فريدريكو ديماركو وإيدي سالسيدو لعام آخر.

إيكاردي في ميلان

أشارت صحيفة كوريرو ديلو سبورت الإيطالية أن ماورو إيكاردي سيعود لمدينة ميلان الموسم المقبل ولكن من بوابة إيه سي ميلان.

اللاعب لا يريد الاستمرار في باريس وترغب زوجته في العودة لإيطاليا ومع المنافسة القوية مع يوفنتوس الآن فإن إنتر لن يرغب في تقوية الخصم المباشر.

عودة سباليتي المحتملة لإيه سي ميلان وعلاقته القوية مع المهاجم الأرجنتيني الذي قدم أفضل مواسمه تحت قيادته قد يحولان دفة إيكاردي نحو الروسونيري.