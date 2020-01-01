أخبار إنتر اليوم | 150 مليون لإقالة كونتي وكانتي يقترب

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150 مليون يورو لإقالة أنطونيو كونتي، وغياب أكثر من لاعب عن لقاء تورينو ومحاولات ضم نجولو كانتي، ضمن أخبار إنتر اليوم، 12 يوليو 2020.

إنتر يتورط في مبلغ ضخم للتخلص من كونتي

كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن إقالة أنطونيو كونتي وفريق عمله من تدريب إنتر وتعين مدرب آخر مثل ماسيمليانو أليجري سوف يكلف النادي 150 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المدرب السابق لوتشانو سباليتي لا يزال لديه 13.5 مليون يورو مستحقة بعد فسخ تعاقده الصيف الماضي مما يضيف أزمة مالية للنادي الإيطالي.

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وقد يضطر إنتر لعدم إقالة كونتي خوفًا من حدوث أي ضرر للميزانية الخاصة بالنادي.

كونتي: سعيد بالأداء رغم سوء النتائج

قال كونتي في تصريحات لقناة إنتر إنّه سعيد بالمستوى الذي ظهر به الفريق في لقاء فيرونا رغم النتيجة، مطالبًا بالاستمرار على هذا النحو مع تصحيح الأخطاء لأنها تؤدي إلى نتائج سلبية وإفساد الجهد المبذول".

وأضاف: "نحن نلعب المباريات بالقوة المطلوبة ونضغط بشكل جيد ونتقدم للهجم بصورة مميزة. أرى أنّ الشكل العام للفريق مقبول للغاية حتى أنّ آخر 9 أهداف للفريق جاءت بأقدام 9 لاعبين مختلفين".

لوكاكو ليس الوحيد .. الغيابات تضرب إنتر

أكد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، أنّ روميلو لوكاكو يتحسن، لكن موقف مشاركته أمام تورينو غير معروف بعد.

أما صحيفة "كوريري ديلو سبورت" فقد أشارت إلى أنّ لوكاكو سوف يحصل على الراحة ولن يلعب اللقاء.

وأوضحت أن مارسيلو بروزوفيتش قد يغيب لمعاقبته على قيادة السيارة تحت تأثير الكحول، بينما لن يشارك ماتياس فيتشينو للإصابة.

بريشيا يعقد انضمام تونالي لإنتر

أكدت صحيفة "لاجازيتا" أنّ بريشيا لن يوافق على خفض قيمة ساندرو تونالي في ظل اهتمام من إنتر ويوفنتوس وميلان بالتعاقد معه.

وكان إنتر قد حاول ضم اللاعب مقابل 30 مليون يورو لكن بريشيا متمسك بمبلغ 50 مليون يورو.

كونتي يطلب التعاقد مع كانتي

كشفت صحيفة "لا جازيتا" أنّ أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، طلب التعاقد مع نجولو كانتي من تشيلسي بجانب أرتورو فيدال من برشلونة وإيمرسون من البلوز.

وسوف يواجه النادي صعوبة كبيرة في التعاقد مع اللاعب الذي يتمسك بالبقاء مع تشيلسي.

إنتر يرغب في إعادة زانيولو

يحاول نادي إنتر إعادة نيكولو زانيولو من روما بعد خسارته منذ عامين في صفقة تبادلية لضم رادجا ناينجولان.

ولكن إنتر يواجه منافسة قوية من يوفنتوس، بحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت".