أخبار إنتر اليوم | ضربة جديدة ليوفنتوس وبديلي جيرو

ما جديد النيراتزوري هذا الصباح؟

المنافسة مع يوفنتوس في الميركاتو وتدعيمات في كل الخطوط ضمن أهم أخبار إنتر لـ25 إبريل 2020.

ضربة جديدة ليوفنتوس

قرر نادي فيورنتينا الإيطالي عدم بيع لاعبه جايتانو كاستروفيلي والاكتفاء فقط بالتخلي عن خدمات فريدريكو كييزا الصيف المقبل.

روكو كوميسيو رئيس فيورنتينا يرفض بيع اللاعب ليوفنتوس، حسب صحيفة توتو سبورت.

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ويقدر فيورنيتنا اللاعب بما لا يقل عن 60 مليون يورو وتشير التقارير لتقديم إنتر عرضًا يتراوح بين 20 إلى 30 مليون يورو بالإضافة للاعبين من رادجا ناينجولان وروبيرتو جاليارديني وشاندريا بينامونتي.

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مفاضلة بين دجيكو وميرتينز

أوضحت "كوريري" أن إنتر سيعود الصيف المقبل مجدداً ويحاول التعاقد مع الدولي البوسني إيدن دجيكو، ولكن سيواجه منافسة من ريال مدريد المهتم أيضاً بخدماته.

وذكرت الصحيفة أن السبب في إمكانية بيع البوسني هو رفضه تخفيض راتبه الضخم، مما قد يوتر العلاقات بين الطرفين ويدفع اللاعب للرحيل، خصوصاً وأنه كان قريباً من ذلك الصيف الماضي.

لاجازيتا ديلو سبورت أشارت لأن درايس ميرتينز لاعب نابولي ما زال في حسابات النيرازوري في انتظار عدم تجديد تعاقده.

إنتر يحسم الصفقة الصيفية الأولى

أكد نيكولا ألييف، مهاجم بوتيف البلغاري، انضمامه لصفوف النيراتزوري بداية من الصيف المقبل، مشيراً إلى تفضيله النيراتزوري على أياكس، وذلك في تصريحات مع "داريك راديو".

وذكر صاحب الستة عشر عاماً أنه اتفق مع مسؤولي إنتر على كل التفاصيل قبل بداية جائحة كورونا، وسيتم الصفقة رسمياً بعد نظاية الظروف الراهنة.

النيراتزوري يخسر موهبة شابة

خسر إنتر اللاعب الشاب ويلفريد جنوتو بعد أن انتقل الأخير رسمياً إلى صفوف زيوريخ السويسرى بشكل مجاني، وذلك حسبما أعلن النادي السويسري رسمياً في بيان مساء الخميس.

جنوتو أحد اللاعبين الذين تألقوا في مونديال تحت 17 عاماً مع المنتخب الإيطالي، ولكن عدم ارتباطه بعقد احترافي مع إنتر سمح له للرحيل، وحصول الفريق على فقط 200 ألف يورو حق رعاية.