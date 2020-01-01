أخبار إنتر اليوم | وصول دارميان ومعضلة برتغالية

ما هو جديد النيراتزوري؟

جديد سوق انتقالات الفريق والاستعدادات لمقابلة لاتسيو في الدوري، وقرعة دوري الأبطال ضمن أخبار إنتر اليوم، 2 أكتوبر 2020.

دارميان يصل ميلانو

خضع ماتيو دارميان، لاعب بارما، للجزء الأول من الفحوصات الطبية الخاصة بانتقاله رسمياً لصفوف إنتر هذا الصباح بميلانو.

اللاعب سينضم بعقد مدته أربعة أعوام وراتب سنوى مليوني يورو للنيراتزوري، في آخر تدعيمات الفريق بهذا الميركاتو الصيفي.

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معضلة برتغالية

يواجه إنتر مشكلة كبيرة في التخلص من البرتغالي جواو ماريو، والذي خرج تماماً من حسابات الفريق، ولم ينضم حتى لمعسكر الفريق التحضيري.

"fcinter1908" ناقش وضعية بطل أوروبا 2016، إذ يتقاضى ثلاثة ملايين يورو موسمياً ويطلب إنتر على الأقل 18 مليون يورو لبيعه ولكن لم يتلق أي عروض.

اللاعب يملك بنداً في عقده يمنعه من العودة للبرتغال إلا لصفوف سبورتينج، مما يصعب من تسويقه ببلده الأم.

اتضاح معالم تشكيل لاتسيو

"كورييري" أوضحت أن أنطونيو كونتي لن يجري تعديلات عدة على التشكيل الذي خاض مباراة بينيفيتو في اللقاء المقبل الأحد أمام لاتسيو بالدوري.

وينتظر أن يعود أليساندرو باستوني في الدفاع، وكذلك لاوتارو مارتينيز في الهجوم، بينما يستمر ستيفانو سينسي أساسياً على حساب كريستيان إريكسن.

محاولات مع ألونسو

أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر قد يقوم بمحاولة أخيرة لضم ماركوس ألونسو على سبيل الإعارة من تشيلسي في الأيام الأخيرة من الميركاتو.

رحيل دالبرت مُعاراً إلى صفوف رين فتح المجال لضم الظهير الإسباني على سبيل الإعارة أيضاً في ظل خروجه من الحسابات ورغبته بالمغادرة.

ماذا قال المنافسون لإنتر عن قرعة دوري الأبطال؟

رحب فالنتينو لازارو، لاعب إنتر المُعار إلى بوروسيا مونشنجلادباخ بمقابلة فريقه القديم بعد أن جمعتهما قرعة دوري الأبطال، بينما أبدى مدربه ماركو روز حماسته وأكد أنها قرعة تعيد ذكريات مواجهات تاريخية.

لويس كاسترو، مدرب شاختار، وصف المجموعة بأنها الأصعب في هذه النسخة، بينما ذكر إيميليو بوتراجينيو، مسؤول العلاقات العامة في ريال مدريد، أن إنتر فريق تاريخي وتحسن كثيراً، وأوضح بأن كل فرق المجموعة قوية.