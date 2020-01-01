أخبار إنتر اليوم | عودة شائعات ميسي وصفقة تبادلية مع مانشستر

ما هو جديد النيراتزوري؟

شراء والد نجم برشلونة ليونيل ميسي عقاراً في ميلانو وربط الأمر بصفقة محتملة لنجله مع النيراتزوري، ومصير أليكسيس سانشيز وإيفان بيريشيتش ضمن أخبار إنتر اليوم، 24 يوليو 2020.

عودة شائعات ميسي

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صفقة تبادلية محتملة مع مانشستر يونايتد

"بيلد" و"سكاي" نشرا أن إنتر يعمل مع مانشستر يونايتد على صفقة تبادلة من أجل إتمام الشراء النهائي لأليكسيس سانشيز للموسم المقبل.

النادي الإيطالي يعرض لاعبه إيفان بيريشيتش، والذي تأكدت صعوبة انتقاله النهائي إلى بايرن ميونخ، وإن كان الأخير يحظى باهتمام أيضاً من توتنهام وإيفرتون.

رجوع جواو ماريو من الإعارة

أكد البرتغالي جواو ماريو عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتهاء رحلته الروسية رفقة لوكوموتيف موسكو الذي لعب معه مُعاراً الموسم الحالي.

متوسط الميدان سيعود من جديد للنيراتزوري، وإن أوضح في تصريحات مع وسائل الإعلام في بلاده أن وكيله أخبره بوجود اهتمام من أندية أوروبية عملاقة.

رئيس بريشيا يعلن بيع تونالي

أعلن ماسيمليانو سيلينو، رئيس بريشيا، مع "كورييري دي بريشا" أنه سيفي بوعده لنجم فريقه ساندرو تونالي ببيعه هذا الصيف.

وذكر الرئيس أنه لا يريد الإخلال بوعده للاعب الموهوب الذي قال إنه حمل بريشيا على كتفيه لعامين، ويلعب بمشاكل عضلية منذ عودة الدوري بعد التوقف.

إنتر يعلن عن راعي جديد

أعلن إنتر عن وصول أصول جديدة بقيمة 75 مليون يورو لحسابات النادي صالحة للاستخدام حتى 2022.

وأوضح البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية النادي الإيطالي أن الأصول سيتم توظيفها في مساعدة النادي بأعماله المختلفة.

تفكير قبل جنوى

ذكرت "توتوسبورت" أن مدرب الفريق أنطونيو كونتي سيضع في اعتباره مباراة خيتافي لحساب الدوري الأوروبي عند اختيار تشكيل مباراة جنوى المقبلة.

ويتوقع إبعاد ستيفان دي فري عن التشكيل الأساسي بعد إصابته في اللقاء الأخير وعدم المخاطرة به، كما سيغيب نيكولو باريلا للإيقاف.