أخبار إنتر اليوم | ميركاتو العجزة وترقب ميسي

ما هو جديد النيراتزوري؟

التحركات لتدعيم صفوف الفريق في انتقالات الصيف، وترقب موقف ليونيل ميسي ضمن أخبار إنتر اليوم، 28 أغسطس 2020.

إنتر يقترب من كولاروف

ذكرت "سكاي" أن إنتر تحصل على موافقة أليكساندر كولاروف، مدافع روما، من أجل الانضمام لصفوفه هذا الصيف.

الصربي، 35 عاماً، أتم اتفاقه الشخصي مع النيراتزوري، ويخطط الأخير لضمه مجاناً من صفوف روما، أو بمقابل زهيد، بحسب التقرير.

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كولاروف لا يستبعد بالمييري

أوضحت "سكاي" أن انضمام كولاروف المتوقع سيكون لتدعيم الثلاثي الدفاعي بعد أن أجاد بهذا المركز مع روما بالنصف الثاني من الموسم.

وأضاف التقرير أن الفريق سيستمر في محاولة التعاقد مع إيمرسون بالمييري من صفوف تشيلسي من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر.

محاولات لضم فيدال مجاناً

"لاجازيتا" ذكرت أن إنتر يريد إتمام صفقة التعاقد مع أرتورو فيدال في أقرب وقت، وبنفس الطريقة التي ضم بها أليكسيس سانشيز، أي مجاناً.

برشلونة يطلب 15 مليوناً لبيع متوسط الميدان، ولكن إنتر يسعى لضمه دون دفع أية أموال كما فعل في تعاقده مع سانشيز من مانشستر يونايتد.

ميلان يضغط من أجل تونالي

ذكرت "كورييري ديلا سيرا" أن ميلان تقدم بعرض رسمي لضم ساندرو تونالي من بريشيا على شكل إعارة مقابل 10 ملايين يورو وشراء مقابل 25 مليون إضافية.

وأضاف التقرير أن وكيل اللاعب بيبي بوتزو أصبح منفتحاً على التفاوض مع ميلان بعد توقف مفاوضات إنتر في الأسابيع الماضية.

غضب بسبب ميركاتو العجزة

أبدت جماهير إنتر عبر وسائل التواصل الاجتماعي غضبها بسبب تحركات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

وجاءت التعليقات على الاهتمام بكولاروف وفيدال ساخطة بسبب تقدمهما في العمر، والتفريط المحتمل في موهبة شابة مثل تونالي.

وانتقد الكثيرون اختيارات أنطونيو كونتي لدعم صفوفه، وسخر آخرون من تعدد الأسماء فقط في مركز الظهير الأيسر بالوقت الراهن.

ترقب موقف ميسي

أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر لا يزال مستمر في سباق التعاقد مع ليونيل ميسي وينتظر الوقت المناسب من أجل التحرك.

وأكد التقرير أن إنتر يريد أن يتحرر ميسي أولاً من عقده مع برشلونة، وبعدها سيأتي إنتر بعرضه للاعب ووالده.

أنباء عن مفاوضات مع مهاجم طرابزون سبور

ذكر أحد الإعلاميين براديو "راي" أن إنتر قد حسم صفقة التعاقد مع أليكساندر سورلوث، مهاجم طرابزون سبور.

اللاعب النرويجي يلعب على سبيل الإعارة في تركيا من كريستال بالاس، وارتبط اسمه بلايبزيج ومانشستر سيتي.