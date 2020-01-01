أخبار إنتر اليوم | موقف التعاقد مع جوميز، وكونتي يبشر بعودة حكيمي

تعرف على أهم أخبار النيراتزوري

تصريحات أنطونيو كونتي حول إصابة أشرف حكيمي، وموقف الفريق من التعاقد مع أليخاندرو جوميز من أتالانتا، ضمن أهم أخبار إنتر لليوم، الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020.

كونتي يبشر بعودة حكيمي

أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر، إمكانية مشاركة أشرف حكيمي أمام نابولي في لقاء الغد، الأربعاء، بالدوري الإيطالي.

وأوضح أنّ اللاعب هو الوحيد الجاهز من المصابين، بينما لن يلعب أرتورو فيدال ولا أليكسيس سانشيز.

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أسطورة إنتر: ليفاندوفسكي لن ينجح في إيطاليا مثل لوكاكو

أشاد كريستيان فييري، أسطورة إنتر، بمستوى روميلو لوكاكو مع الفريق مؤكدًا أنّ البلجيكي لو لعب في بايرن ميونخ لسجل عدد أهداف روبرت ليفاندوفسكي.

كما نفى إمكانية نجاح البولندي في إنتر، موضحًا أنّ لوكاكو أفضل منه ومن هاري كين، نجم توتنهام، وهو مزيج من كارلوس تيفيز وسيرخيو أجويرو.

كونتي: المنافسة محتدمة على الدوري وفريق واحد قادر على الفوز به

أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر، أنّ المنافسة على الدوري الإيطالي لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أنّ نابولي كان هو المنافس الأقرب ليوفنتوس في السنوات الماضية، لكن النيراتزوري خطف منه هذا الامتياز.

وأشار إلى أنّ الموسم الحالي الأمر صعبة والجميع يحاول تحقيق البطولة، لكن فريق واحد فقط قادر على الفوز باللقب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على خطورة هجوم نابولي وضرورة التعامل بصورة دفاعية جيدة مع اللقاء.

هل يتعاقد إنتر مع جوميز؟

كشفت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية أنّ أليخاندرو جوميز سوف يرحل من أتالانتا في يناير بالمجان ويفضل البقاء في إيطاليا وتحديدًا مدينة ميلانو.

وأوضحت أنّ ميلان قد يبدو مهتمًا باللاعب لكن إنتر لن يحاول التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.