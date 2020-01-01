أخبار إنتر اليوم | إصرار على موراتا واتضاح خطة نابولي

ما هو جديد النيراتزوري؟

البحث عن مهاجم لتدعيم الفريق والتركيز على لاعب أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا، والتحضيرات النهائية لمقابلة نابولي في كأس إيطاليا ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 11 يونيو 2020.

تركيز كبير على موراتا

أفادت "توتوسبورت" أن إدارة إنتر حددت ألفارو موراتا كمعوض محتمل في حال رحيل لاوتارو مارتينيز نحو برشلونة خلال الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن النيراتزوري قد يعرض مبلغاً في حدود 40 مليون يورو بالإضافة للاعبه ماتياس فيتسينو، والذي يحظى بإعجاب دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو.

المزيد من الفرق

موراتا سبق له العمل مع أنطونيو كونتي في يوفنتوس، السبب الذي حددته الصحيفة لتصدره قائمة المعوضين المحتملين للاوتارو حال رحيله.

فريق جديد يدخل على الخط من أجل ناينجولان

ذكرت أيضاً "توتوسبورت" أن تورينو هو آخر الفرق المهتمة بخدمات لاعب الفريق رادجا ناينجولان من أجل تدعيم صفوفها الموسم القادم.

البلجيكي تنتهي إعارته مع كالياري بحلول نهاية الشهر الجاري، ويدور الحديث حول عودته مجدداً إلى إنتر، مع وجود إمكانية لبقائه، أو رحيله نحو كالياري مجدداً أو فيورنتينا، أو العودة إلى روما.

ناينجولان تعرض لإصابة عضلية في الأيام الماضية ستبعده على الأرجح عن المتبقي من المباريات الخاصة بالدوري الإيطالي لهذا الموسم.

صراع على توليسو

أوضحت "RMC" أن إنتر ومانشستر يونايتد مهتمان بخدمات كورنتين توليسو، متوسط ميدان بايرن ميونخ، والذي يقترب من مغادرة النادي الألماني هذا الصيف.

التقرير تحدث عن انخفاض في قيمة الدولي الفرنسي إلى حدود 35 مليون يورو، وتفضيله اللعب في البريميرليج عن الانتقال إلى إيطاليا، مما يرجح كفة يونايتد.

إسبوزيتو في طريقه للتجديد

أكد "إف سي إنتر نيوز" أن سيباستيانو إسبوزيتو، المهاجم الواعد، في طريقه لتمديد عقده مع الفريق بعد تغيير وكيله، واقتراب التوصل لاتفاق على عقد حتى 2025.

وأشار التقرير إلى رفض اللاعب الإعارة في أتالانتا بسبب انحدار عائلته من بريشيا، الغريم الأزلي للفريق، مع دخول فيورنتينا هو الآخر على خط من أجل الحصول عليه.

كونتي يضع خططه النهائية

ذكرت "سكاي" أن كونتي استقر على التشكيل النهائي الذي سيواجه نابولي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا مساء السبت المقبل على ملعب "سان باولو".

وينتظر أن يحصل كريستيان إريكسن على مقعد الأساسي على حساب ستيفانو سينسي، بينما يبقى تأكيد من سيجاور ميلان شكرينيار في الدفاع في ظل تعافي ستيفان دي فراي وأليساندرو باستوني من الإصابة.