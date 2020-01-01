أخبار إنتر اليوم | مفاوضات ميسي وخطوات برشلونة الجادة لضم لاوتارو

ما هو جديد النيراتزوري؟

المفاوضات لضم ليونيل ميسي وخطوات برشلونة الجادة لضم لاوتارو مارتينيز ضمن أخبار إنتر اليوم، 25 يوليو 2020.

إنتر لم يفقد الأمل في ضم ميسي

رغم النفي .. إنتر يتحرك لضم ميسي

خطوات برشلونة الجادة لضم لاوتارو

خاص..برشلونة يحدد موعد وقيمة العرض الأول لضم لاوتارو

صفقة تبادلية محتملة مع مانشستر يونايتد

"بيلد" و"سكاي" نشرا أن إنتر يعمل مع مانشستر يونايتد على صفقة تبادلة من أجل إتمام الشراء النهائي لأليكسيس سانشيز للموسم المقبل.

النادي الإيطالي يعرض لاعبه إيفان بيريشيتش، والذي تأكدت صعوبة انتقاله النهائي إلى بايرن ميونخ، وإن كان الأخير يحظى باهتمام أيضاً من توتنهام وإيفرتون.

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رجوع جواو ماريو من الإعارة

أكد البرتغالي جواو ماريو عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتهاء رحلته الروسية رفقة لوكوموتيف موسكو الذي لعب معه مُعاراً الموسم الحالي.

متوسط الميدان سيعود من جديد للنيراتزوري، وإن أوضح في تصريحات مع وسائل الإعلام في بلاده أن وكيله أخبره بوجود اهتمام من أندية أوروبية عملاقة.

رئيس بريشيا يعلن بيع تونالي

أعلن ماسيمليانو سيلينو، رئيس بريشيا، مع "كورييري دي بريشا" أنه سيفي بوعده لنجم فريقه ساندرو تونالي ببيعه هذا الصيف.

وذكر الرئيس أنه لا يريد الإخلال بوعده للاعب الموهوب الذي قال إنه حمل بريشيا على كتفيه لعامين، ويلعب بمشاكل عضلية منذ عودة الدوري بعد التوقف.

تفكير قبل جنوى

ذكرت "توتوسبورت" أن مدرب الفريق أنطونيو كونتي سيضع في اعتباره مباراة خيتافي لحساب الدوري الأوروبي عند اختيار تشكيل مباراة جنوى المقبلة.

ويتوقع إبعاد ستيفان دي فري عن التشكيل الأساسي بعد إصابته في اللقاء الأخير وعدم المخاطرة به، كما سيغيب نيكولو باريلا للإيقاف.