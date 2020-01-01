أخبار إنتر اليوم | معضلة لاوتارو وإصابة باريلا

ما هو جديد النيراتزوري؟

أجواء ما قبل مباراة بولونيا في الدوري وتعرض نيكولو باريلا للإصابة ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 5 يوليو 2020.

باريلا يعاني من إصابة

كشفت "كورييري" أن مشاركة نيكولو باريلا في مباراة بولونيا اليوم محل شك بعد تعرضه لإصابة عضلية في القدم.

المزيد من الفرق

وأضاف التقرير أن اللاعب يعاني من آلام ومشاركته محل شك مساء اليوم، ولذا قد يبقى اللاعب احتياطياً أمام بولونيا.

كونتي دون تغييرات كبيرة أمام بولونيا

تحدثت "كورييري" أيضاً أن أنطونيو كونتي لن يغير الكثير في صفوف الفريق أمام بولونيا الليلة بالتشكيل الأساسي.

وينتظر أن يعود مارسيلو بروزوفيتش للمشاركة، ولكن ليس واضحاً إذا كان أساسياً أم لا، ويتوقع أن تعود ثنائية لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو للبداية.

لاوتارو يثير القلق

"كورسيرا" ذكرت أن الحديث عن عرض برشلونة والمفاوضات مع لاوتارو مارتينيز أثرت كثيراً على تركيز اللاعب في الفترة الأخيرة.

وسجل اللاعب هدفاً وحيداً منذ العودة، وأشارت "سبورت" الكتالونية إلى أن النادي الإسباني واثق من إتمام الصفقة رغم تمسك إنتر بالشرط الجزائي الذي ينتهي بعد يومين.

الأرجنتيني بحسب التقارير يثير القلق في ناديه الإيطالي بسبب تذبذب مستواه وابتعاده عن التهديف، والحل بحسب "توتوسبورت" قد يكون تمديد عقده ورفع راتبه.