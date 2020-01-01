أخبار إنتر اليوم | لوكاكو القائد، واجتماع كونتي مع الإدارة

تعرف على جديد إنتر لليوم الثلاثاء الموافق الـ 29 من ديسمبر 2020.

تصريحات روميلو لوكاكو حول القيادة، ورحيل ناينجولان بالإضافة لإجتماع كونتي بالإدارة وأولوية دي باول ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الثلاثاء الموافق الـ 29 من ديسمبر 2020.

لوكاكو: إنتر في حاجة للقادة أمثالي!

أكد روميلو لوكاكو على حاجة إنتر لوجود قادة داخل أرض الملعب أمثاله هو وأرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز وباريلا.

وقال لوكاكو: "نحن في حاجة للقادة مثلي أنا وفيدال وسانشيز وباريلا، نملك العقلية التي تريد الفوز دائمًا، وتكتيكيًا لا أستطيع أن أخطىء".

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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي كالياري يحاول أن يحسم صفقة إعادة رادجا ناينجولان من صفوف إنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي يفكر في إدراج لاعب الوسط ريكاردو لادينيتي بالصفقة.

إنتر يستأنف التدريبات وسانشيز يحاول اللحاق بمواجهة كروتوني

عاد نادي إنتر اليوم للعمل في مركز التدريبات استعدادًا لمواجهة كروتوني في الدوري الإيطالي يوم الأحد.

في الوقت نفسه خضع أليكسيس سانشيز لاختبارات جديدة سعيًا للتعافي والتواجد في المباراة المقبلة ليتيح الفرصة للوكاكو ولاوتارو مارتينيز للراحة.

دي باول على رأس أولويات كونتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر قد وضع اللاعب رودريجو دي باول على رأس أولوياته في سوق الانتقالات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي سيجتمع اليوم مع كونتي لمناقشة الأمر.