أخبار إنتر اليوم | حقيقة بيع لاوتارو وصفقة ثلاثية مع باريس

ما هو جديد النيراتزوري؟

ستة لاعبين مقابل التخلي عن لاوتارو مارتينيز لبرشلونة واستعجال ضم فيدال ضمن أخبار إنتر اليوم، 10 مايو 2020.

كونتي يخالف القواعد

خالف الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان القواعد بتواجده في تدريبات الفريق أمس، حسب لاجازيتا ديلو سبورت.

الصحيفة أكدت أن نتيجة فحص المدرب الإيطالي بفيروس كورونا لم تظهر بعد ولكنه رغم ذلك أصر على التواجد في التدريبات.

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المزيد من الصفقات مع باريس سان جيرمان

لن يكون ماورو إيكاردي هو الصفقة الوحيدة التي قد تتم بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان الصيف المقبل، حسب لاجازيتا ديلو سبورت.

الصحيفة أشارت إلى اهتمام إنتر بضم الثلاثي لايفن كورزاوا وتوماس مونييه وإدينسون كافاني.

الأولوية ستكون لكورزاوا مع نقص لإنتر في هذا المركز ولكن خبرة مونييه ستظل دائمًا في الحسبان، بينما على الصعيد الهجومي فتبخر أحلام جيرو وصعوبة ضم ميرتينز حتى الآن قد تجعل كافاني الخيار الأمثل الصيف المقبل.

خطأ مانشستر في بيع لوكاكو

يرى إيفان كوردوبا لاعب إنتر ميلان السابق أن مانشستر يونايتد أخطأ في بيع روميلو لوكاكو للنيراتزوري.

وقال كوردوبا في تصريحات لديلي ميل: "لوكاكو لاعب استثنائي، مانشستر يونايتد لم يفهم القوة الكبيرة للاعب مع الموسم السيئ الأخير. لوكاكو تطور كثيرًا في الدوري الإنجليزي وهو قائد بالفطرة".

كونتي يستعجل ضم فيدال

يرغب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان في إنهاء صفقة ضم التشيلي أرتورو فيدال في أقرب وقت ممكن من برشلونة.

حسب موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة يعلم برغبة إنتر الكبيرة في ضم فيدال وسيحاول إقحامه في صفقة لاوتارو مارتينيز وهو ما ترفضه إدارة النيراتزوري تمامًا رغم حرصها على ضم لاعب وسط الفريق الكتالوني.

وكيل لاوتارو مارتينيز يوضح حقيقة اتفاق برشلونة وإنتر

تغيير الأسلوب لأجل إريكسن

أكد جيانلوكا دي مارزيو صحفي سكاي سبورت أن أنطونيو كونتي يرغب في إيتاح فرصة أكبر لإبداع لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن.

المدرب الإيطالي قد يغير خطته إلى 2/1/4/3 بدلًا من 2/5/3 لمنح إريكسن حرية أكبر وقدرة على الإبداع حيث يراه كونتي العنصر الأهم في خلق فرص الفريق.

إنتر يبحث عن الخصم لضم سينسي

ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن النيراتزوري سيحاول التفاوض مع ساسوولو من أجل تخفيض قيمة ضم ستيفانو سينسي نهائياً الصيف القادم.

النيراتزوري يحق له ضم اللاعب مقابل 26 مليون يورو بحسب الاتفاق، ولكنه يريد إدخال لاعب شاب وتخفيض القيمة استغلالاً لقوة العلاقة مع النيروفيردي.