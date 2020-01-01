أخبار إنتر اليوم | كونتي يستعد لنابولي ويوفنتوس يتفوق في سباق كومبولا

ما هو جديد النيراتزوري؟

استعدادات الفريق لمباراة نابولي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وجديد سوق الانتقالات الخاص بالنادي ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 6 يونيو 2020.

كونتي يستعد لنابولي

تحدثت مختلف الصحف الإيطالية عن وضع أنطونيو كونتي استعداداته الأخيرة لمباراة نابولي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا الخميس المقبل.

وتشير الصحافة إلى عدم جاهزية الثنائي ماتياس فيتسينو ودييجو جودين للمباراة، ولكن بقية اللاعبين متاحين للعب في المباراة الأولى بعد التوقف.

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وأوضحت التقارير أن كونتي قد يعتمد خطة 3-4-1-2 من أجل توظيف نجمه كريستيان إريكسن بعد تألقه في التدريبات الأيام الماضية.

يوفنتوس يفوز بسباق كومبولا

أشارت "لا ستامبا" إلى نجاح يوفنتوس في حسم سباق التعاقد مع المدافع الألباني لهيلاس فيرونا ماراش كومبولا، والذي يحظى بمتابعة من قبل إنتر.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس تقدم بعرض مقابل 35 مليون يورو، وهو ما وافق عليه فيرونا، متخطياً إنتر الذي كان على استعداد لبلوغ حاجز 25 مليو يورو فقط.

تعثر مفاوضات تجديد إسبوزيتو

أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن المفاوضات بين إنتر ومهاجمه الشاب سيباستيان إسبوزيتو قد تعثرت في الأيام الماضية بسبب المطالب المادية للاعب.

وأفاد التقرير أن اللاعب طلب مليون يورو في الموسم، بينما عرض إنتر فقط 450 ألف يورو، بالإضافة لحوافز إضافية تتعلق بالمشاركات.

بريشيا يتجاوب مع عرض إنتر لتونالي

ذكرت "توتوسبورت" أن ماسيمليانو سيلينو، رئيس بريشيا، أصبح منفتحاً على فرضية بيع نجمه ساندرو تونالي بصيغة الإعارة مع إلزامية الشراء.

وتحدث التقرير عن تقدم إنتر بعرض مادي فقط لا يضم أي لاعبين شباب عكس ما أُشيع في الأيام الماضية من أجل التعاقد مع الموهبة الإيطالية.

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