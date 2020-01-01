أخبار إنتر اليوم | كونتي متفائل بدوري الأبطال وإريكسن يغادر في يناير

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الأحد الموافق الـ 15 من شهر نوفمبر.

تصريحات أنطونيو كونتي حول مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا، والرغبة في ضم ميليك وهاكان بالإضافة لقرب إريكسن من الرحيل ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الأحد الموافق الـ 15 من شهر نوفمبر.

كونتي متفائل بالاستمرار في دوري أبطال أوروبا

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أعرب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر عن تفاؤله باستمرار فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا رغم النتائج السيئة.

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وقال كونتي: "نستطيع الاستمرار في دوري أبطال أوروبا لكننا في حاجة للعمل بشكل أفضل في اللقاءات المقبلة".

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إنتر يريد ميليك مجانًا ونابولي يريد البيع في يناير

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر لا يزال يصر على ضم اللاعب أركاديوش ميليك مهاجم نابولي لصفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "إنتر نيوز"، والذي أكد أن نابولي لن يترك اللاعب يرحل مجانًا في الصيف وسيحاول بيعه في الشتاء مقابل عشرة أو 15 مليون يورو.

إريكسن يغادر إنتر في يناير

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم الدنماركي كريستيان إريكسن سيغادر نادي إنتر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "سيمبري إنتر"، والذي لم يجد نفسه في صفوف إنتر بعد انتقاله من صفوف توتنهام قبل حوالي عام.

إنتر يرفض بيع باريلا

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر يرفض تحت أي ظرف بيع اللاعب نيكولو باريلا في الفترة المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي يتابع اللاعب عدة أندية على رأسهم مانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال.

إنتر ينضم لصراع ضم هاكان

أوضحت تقارير صحيفة اليوم أن نادي إنتر يريد الحصول على خدمات صانع ألعاب ميلان هاكان تشالهان أوغلو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي ذكرت أن علاقة اللاعب بميلان اقتربت من الانتهاء بعد توقف مفاوضات تجديد تعاقده.